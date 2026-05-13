Paro de colectivos en el AMBA este miércoles 13 de mayo: qué línea no funciona

Luego de consecutivos días de paro de colectivos por parte de los trabajadores de la línea 148 por falta de pago y para pedir mejor infraestructura, habían accedido a brindar servicio de manera normal el miércoles 13 de mayo, pero ahora no dejan entrar a los choferes a las cabeceras.
Incluso, desde las redes oficiales de la línea indicaron que iba a haber colectivos y esto tenía que ver con la reunión del mediodía para mejorar todo eso que reclamaban.
La nueva operadora de la línea es Misión Buenos Aires incumplió con el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Además, los choferes aseguran que, además de pago de sueldos, no les brindan confort en las cabeceras y no hay baños.
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Los delegados realizaron un comunicado y evidenciaron: "Les recordamos a todos los trabajadores que se encuentren en cabeceras y las mismas no cuenten con baño, deberán dirigirse a las instalaciones de la empresa a realizar sus necesidades".
Hace algunas horas, los choferes se presentaron en su lugar de trabajo para poder comenzar sus tareas y no los dejaron entrar. Aún no se sabe el motivo.