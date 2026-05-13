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Ex Gran Hermano contó qué es la "limpieza de útero": Daniela Celis detalló su terapia de sanación

"Mi cuerpo estalló", reveló la influencer sobre el agotamiento que experimentó tras ser mamá. Y habló sobre la terapia que le permitió recuperarse del desgaste físico y emocional como consecuencia de la exposición mediática.

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

Redes sociales

La exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis contó en detalle el tratamiento que tuvo que hacer en un momento determinado cuando vio que no estaba bien con su cuerpo: "Sentía asco en el cuerpo, asco en todos lados. Estaba muy abajo de energía”, definió.

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La famosa confesó que necesitó una terapia de "sanación" para equilibrar sus energías, en un momento dado de su vida. "Sanación de útero", fue la frase que causó la sorpresa de sus compañeros.

La inlfuencer contó que se sintió "invadida" y agotada, y es por eso que que la ayudaron a dejar atrás la exposición mediática. Así pudo recuperarse del desgaste físico y emocional como consecuencia de la exposición mediática.

"Mi cuerpo estalló y me pregunté qué me estaba pasando", contó "Pestañela" y confesó que fue el momento en que recurrió a la ayuda espiritual. Bajó el estrés, con música, ejercicios, relajación y un cambio de vida lejos de los medios.

Todo sucedió luego de tener a sus hijas gemelas, las mudanzas y la separación de Thiago Medina. "Desde que hice eso me siento otra", reflexionó la famosa en el streaming de Telefe. Celis confirmó recientemente su relación con Nick Sícaro, youtuber y exintegrante de Gran Hermano Generación Dorada.

En qué consiste la "limpieza de útero"

La repercusión de los dichos de Daniel Celis despertó el interés de muchos sobre qué es una "limpieza de útero". No se trata de un tratamiento médico sino de una terapia holística. Muchas mujeres lo utilizan para bajar la carga emocional. Se hace con ejercicios de respiración guiada, meditación profunda e introspección. El objetivo es "liberar memorias del dolor", tensiones de vínculos pasados, o el simple agotamiento de la maternidad expuesta públicamente. Se hace en un entorno relajado, con música suave, con velas y sahumerios.

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