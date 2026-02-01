1 de febrero de 2026 Inicio
Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores

Febrero llega con incrementos en las tarifas, con la aplicación de la fórmula en uso desde marzo de 2025 que sube un 2% más el último Índice de Precios del Consumidor (IPC).

Colectivos

Colectivos, subtes y peajes porteños suben a partir del 1° de febrero.

Febrero llega con aumentos en las tarifas de subtes, colectivos (tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires) y peajes porteños, con la aplicación de la fórmula en uso desde marzo del año pasado, que consiste en subir las tarifas un 2% más el Índice de Precios del Consumidor (IPC), lo que implica un incremento de 4,8%. Los ómnibus a cargo de la Nación, en tanto, mantienen sus valores.

Durante 2026, habrá una bonificación extraordinaria para que el impacto sea menor.
La cifra surge al sumar al 2% de base el 2,8% de la inflación de diciembre, el último dato con el que se cuenta, lo que lleva al boleto mínimo de colectivo a $650,11 en las líneas porteñas y a $721,83 en las que solo atraviesan el conurbano.

Las nuevas tarifas de subte tras el aumento

El viaje en subterráneo pasará a costar $1.320 con tarjeta Sube registrada, y estira la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional.

Según el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, a partir del viaje 21 y hasta el 30 (dentro del mismo mes y abonando siempre con el mismo medio de pago), la tarifa se reduce a $1.056; del 31 al 40 cuesta $924; y desde el 41 $792.

A esto se suman los descuentos por promociones bancarias, que se aplican con pagos con tarjetas de crédito y débito y desde el celular.

Aumentan los peajes porteños: los nuevos valores

  • Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $3.796,42 en hora no pico y $5.380,16 en hora pico
  • Autopista Illia: $1.581,68 en hora no pico y $2.236,73 en hora pico
  • Paseo del Bajo (habilitado para particulares solo los fines de semana): $8.400,05

Aumento de colectivos: las nuevas tarifas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Comprende las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

  • 0 a km: $650,11
  • 3 a 6 km: $722,38
  • 6 a 12 km: $778,04
  • 12 a 27 km: $833,76

Provincia de Buenos Aires

Son las líneas provinciales (del 200 al 499) y las municipales (superiores al 500):

  • 0 a km: $721,83
  • 3 a 6 km: $804,12
  • 6 a 12 km: $866,06
  • 12 a 27 km: $928,07
  • Más de 27 km: $989,64

Cuáles son las líneas de colectivo que no aumentan

El 1° no aplican aumentos las líneas de jurisdicción nacional:

  • 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197
