¿Trío en Gran Hermano? Yanina Zilli, Eduardo Carrera y la propuesta que descolocó a una famosa En medio de un clima de provocación, la "nueva" pareja del reality de Telefe invitó a una compañera a la conversación que tenían entre sábanas. + Seguir en







Zilli eligió a Eduardo como su compañero estratégico del juego de Telefe. Redes sociales

La casa de Gran Hermano Generación Dorada está que arde. La noche de charla psicológica e intimidad que tuvieron Yanina Zilli y Eduardo Carrera, ahora amigos inseparables, terminó con una sorpresiva propuesta a Grecia Colmenares.

Todo empezó con una conversación entre sábanas entre la exvedette y el exparticipante de Gran Hermano 2003, y terminó con la actriz venezolana sumamente incómoda. "Grecia, no contés que estamos acá", le pidieron.

La nueva pareja del reality de Telefe, que busca posicionarse y marcar terreno ante los celos de Colmenares, ícono de las telenovelas latinas de los años '80 y '90, propusieron pedir permiso formal al Big para dormir juntos de aquí en adelante.

La protagonista de Más allá del horizonte ingresó a la casa en abril de 2026 como reemplazo de Andrea del Boca, quien abandonó el programa por problemas de salud.