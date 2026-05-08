Se levantó el paro de colectivos de 7 líneas en el AMBA para este 8 de mayo SLos trabajadores del grupo MOQSA realizaron una retención de tareas a partir de las 00 del viernes, después de que la empresa informó que solamente podría abonar el 50% de los sueldos. Por + Seguir en







Se levantó el paro de colectivo de MOQSA.

Durante varias horas, los empleados del grupo MOQSA realizaron un paro de colectivos desde la medianoche del viernes 8 de mayo. Sin embargo, cerca de las 8 de la mañana se levantó la medida de fuerza después de que la empresa emita un comunicado. Cerca del 40% de la flota comenzó a realizar sus actividades.

"Se les abonó el 50% de su salario porque hay retrasos en los subsidios que paga tanto Nación como Provincia", informó el periodista Alejandro Moreyra desde Berazategui para el programa Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N.

A raíz de esto, representantes de la empresa informaron que se destrabó parcialmente el conflicto. En el comunicado explicaron que "ante el retraso del depósito de las compensaciones tarifarias por parte del Estado Nacional y Provincia, la empresa no podrá hacer frente a la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2052705904122823034&partner=&hide_thread=false AHORA | Se solucionó el conflicto en la empresa MOQSA: ya funcionan los colectivos



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"Debido a esta situación, la empresa va a hacer un pago parcial de la siguiente manera:

Se efectuará un depósito del 50% del sueldo en todo el personal.

Aquel trabajador cuyo sueldo sea inferior a 500 mil pesos, percibirán el 100% de sus haberes.

En los caso donde el 50% del sueldo resulte inferior a los 500 mil pesos se garantizará un depósito mínimo de 500 mil pesos". Por último aclararon en el comunicado que "el saldo restante será depositado ni bien se reciba el depósito del Estado. Esta medida busca priorizar y acompañar la situación de todos los trabajadores por igual".