13 de mayo de 2026 Inicio
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Jorge Macri cruzó a Patricia Bullrich por sus críticas al servicio de subtes: "Volvió a ser una prioridad"

El jefe de Gobierno le recordó a la senadora por La Libertad Avanza todas las obras realizadas, compra de coches y licitaciones iniciadas bajo su gestión. "El diagnóstico era claro: había mucho por hacer", reconoció sobre los cuestionamientos lanzados en un video por la exministra de Seguridad.

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Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich. 

Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich. 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cruzó este miércoles a la senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por sus cuestionamientos al servicio de subtes. Si bien reconoció que el diagnóstico brindado por la legisladora "era claro" y "había mucho por hacer", le recordó todas las obras realizadas, compra de coches y licitaciones iniciadas bajo su gestión. "Volvió a ser una prioridad", señaló sobre el servicio de transporte.

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"Hola senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!", explicó en un primer momento Jorge Macri.

Para luego enumerar las políticas impulsadas bajo su gestión: "Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Ya compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las líneas A y C. Todos 0KM".

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"La Ciudad fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago en el subte. Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras. Una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas, algunas con más de 70 años de antigüedad. Ya avanzamos con la licitación para renovar 77. Y también estamos renovando más de 30 estaciones a nuevo", agregó el alcalde porteño.

La exministra de Seguridad había publicado un video donde comparó el servicio de subte porteño con el implementado en Santiago de Chile. Allí, explicó, "vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años". "Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches", completó al cuestionar a la administración porteña.

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