Muerte de Matthew Perry: dictaron dos años de prisión para el facilitador de la droga

La DEA confirmó la condena contra Erik Fleming, un personaje fundamental en la cadena de suministros que provocó la sobredosis mortal del actor de Friends en 2023.

La Justicia de Estados Unidos condenó a dos años de prisión al contacto clave que coordinó la llegada la ketamina hasta la casa de la estrella de Friends Matthew Perry , muerto en 2023 por una sobredosis de esa droga.

"Erik Fleming fue condenado a 24 meses de prisión, 3 años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares", destacó un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la División de Los Ángeles.

Fleming se enfrentaba a una sentencia de hasta 20 años de cárcel, luego de que admitió su responsabilidad directa en la entrega de 50 ampollas de ketamina, la mitad de las cuales fueron suministradas durante los últimos cuatro días de vida de Perry, según destacó la agencia EFE.

En una audiencia previa celebrada el pasado 8 de agosto, el acusado se declaró culpable de haber conseguido la droga proporcionada por Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina", para entregársela personalmente al asistente del actor en los días previos al fallecimiento.

Hasta ahora, cinco personas se declararon culpables y fueron condenadas por su implicación en la muerte del actor Matthew Perry, ocurrida por una sobredosis de ketamina en octubre de 2023. Los principales implicados formaron una red ilegal para suministrar la droga al actor de Friends.

A la condena de Fleming se sumó a la de los médicos Mark Chávez y Salvador Placensia, ambos condenados a ocho meses de arresto domiciliario y a 30 meses de prisión federal, respectivamente. Sangha, la principal responsable en el caso, fue condenada el pasado 8 de abril a 15 años de prisión por su responsabilidad en traficar el analgésico que provocó la muerte de Perry.

Tras la condena de Fleming, queda pendiente una última resolución contra el asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa (que vivía con él), prevista para el próximo 27 de mayo.