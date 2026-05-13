IR A
IR A

Muerte de Matthew Perry: dictaron dos años de prisión para el facilitador de la droga

La DEA confirmó la condena contra Erik Fleming, un personaje fundamental en la cadena de suministros que provocó la sobredosis mortal del actor de Friends en 2023.

Matthew Perry murió en octubre de 2023.

Matthew Perry murió en octubre de 2023.

Redes sociales

La Justicia de Estados Unidos condenó a dos años de prisión al contacto clave que coordinó la llegada la ketamina hasta la casa de la estrella de Friends Matthew Perry, muerto en 2023 por una sobredosis de esa droga.

Jamiroquai tocará en Buenos Aires para celebrar los 30 años de Virtual Insanity.
Te puede interesar:

Jamiroquai llega a Argentina: anticipo del nuevo disco y 30 años de un hit inolvidable

"Erik Fleming fue condenado a 24 meses de prisión, 3 años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares", destacó un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la División de Los Ángeles.

Fleming se enfrentaba a una sentencia de hasta 20 años de cárcel, luego de que admitió su responsabilidad directa en la entrega de 50 ampollas de ketamina, la mitad de las cuales fueron suministradas durante los últimos cuatro días de vida de Perry, según destacó la agencia EFE.

En una audiencia previa celebrada el pasado 8 de agosto, el acusado se declaró culpable de haber conseguido la droga proporcionada por Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina", para entregársela personalmente al asistente del actor en los días previos al fallecimiento.

¿Quiénes son los condenados por la muerte de Matthew Perry?

Hasta ahora, cinco personas se declararon culpables y fueron condenadas por su implicación en la muerte del actor Matthew Perry, ocurrida por una sobredosis de ketamina en octubre de 2023. Los principales implicados formaron una red ilegal para suministrar la droga al actor de Friends.

A la condena de Fleming se sumó a la de los médicos Mark Chávez y Salvador Placensia, ambos condenados a ocho meses de arresto domiciliario y a 30 meses de prisión federal, respectivamente. Sangha, la principal responsable en el caso, fue condenada el pasado 8 de abril a 15 años de prisión por su responsabilidad en traficar el analgésico que provocó la muerte de Perry.

Tras la condena de Fleming, queda pendiente una última resolución contra el asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa (que vivía con él), prevista para el próximo 27 de mayo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos busca canalizar ayuda a Cubaa través de la Iglesia Católica. 

Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis energética

El funcionario fue recibido entre banderas chinas y estadounidenses.

Trump se reunirá esta noche con Xi Jinping: conflicto Irán e Israel en agenda

El exjugador falleció tras ocho meses de lucha contra un tumor cerebral.

Murió Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay en la historia de la NBA

Brandon Clarke tenía 29 años y jugaba en Memphis Grizzlies.

Dolor en la NBA: murió un jugador de Memphis Grizzlies

Donald Trump criticó la propuesta de Irán.

Medio Oriente: para Trump, la propuesta de paz de Irán es "basura" e "inaceptable"

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse por el impacto de la crisis en Medio Oriente

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse por el impacto de la crisis en Medio Oriente

últimas noticias

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

Ex Gran Hermano contó qué es la "limpieza de útero": Daniela Celis detalló su terapia de sanación

Hace 8 minutos
Las imágenes de las calles de Taipei repletas de la plaga se viralizaron en redes sociales y preocupan al mundo. 

Brote de hantavirus: pánico en Taiwán por la proliferación de ratas en las calles y los centros comerciales

Hace 14 minutos
play

Polémica por la aparición de un Tesla en el estacionamiento del Congreso: pertenece a un diputado libertario

Hace 15 minutos
Agustín Coto en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Reforma política: Coto abrió la puerta a desdoblar el proyecto en medio de las tensiones internas en el Gobierno

Hace 48 minutos
Matías Oscar Vilchez tenía 37 años.

Mar del Plata: investigan la muerte de un marinero a bordo de un buque pesquero

Hace 1 hora