La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

La modelo rompió el silencio tras distanciarse del polista y compartió cómo coexisten su vida pública con los procesos propios de su vida privada.

Tras las versiones sobre una ruptura "a los corchazos" , Pampita aseguró que está "re bien" y reconoció que pasó "semanas medias moviditas", pero afirmó que "las cosas se calmaron". " Mi vida va cambiando minuto a minuto, es como una telenovela mexicana esto , pero en este minuto estoy muy bien, muy contenta", insistió la modelo este miércoles.

" Todo, cuando hay amor, todo se arregla ", deslizó la conductora, quien negó haber terminado enemistada con el polista Martín Pepa.

La conductora remarcó que entiende "la curiosidad" que genera su vida privada por el "cariño" que sienten por ella, pero apuntó: "A veces no tenés respuestas. Tenés que esperar que se acomode todo para dar una respuesta, pero bueno, si te aprietan, no te queda otra que contestar".

Sin embargo, remarcó que "siempre" fue respetuosa con los periodistas, aunque no tuviera ganas por malestar anímico. "Sé que están ahí hace horas esperando, muertos de frío y son colegas y los veo todos los días", explicó la modelo en el canal de streaming Infobae en vivo y agregó: "Entiendo el trabajo del otro y paro a dar las notas. Sabés que muchas veces te preguntan por historias que ni siquiera son tuyas, pero igual uno responde".

La relación de Pampita con las opiniones en redes sociales

Al ser consultada por cómo maneja el nivel de difusión que tiene su vida privada, la modelo remarcó que no es "fanática" de ver qué se está diciendo sobre ella porque "pueden decir cosas hirientes". Además, reconoció que "no todo es tan importante".

"Somos humanos todos y sentimos todo lo que nos pasa. Y estar expuestos mediáticamente lo hace aún más intenso, porque hay un ruido externo aparte de lo que uno está viviendo", describió Pampita.

También compartió que su algoritmo "es mucho autoayuda": "Te quedás viendo algo, entonces dice ‘ah, le interesa’, y te empieza a bombardear con ese material. Mi algoritmo últimamente es un embole".