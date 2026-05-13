13 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de mayo

El dólar oficial opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, en una semana que se mueve a la baja aunque sin sobresaltos.

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El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia descendente.

El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia descendente.

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El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, tras haber retrocedido $10 en la rueda del martes. En cuanto al segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa profundiza la tendencia descendente que ya se había visto en el inicio de la semana.

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.
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El mercado celebró la noticia de la caída de 15 unidades del riesgo país, que perforó la barrera de los 500 puntos, hasta las 498 unidades. Es su menor nivel desde el 2 de febrero, cuando el indicador elaborado por JP Morgan cayó hasta los 491 puntos básicos.

En ese contexto se publicó el dato de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele servir de guía para prever el indicador a nivel nacional. En abril, el Índice de Precios al Consumidor trepó 2,5%, una desaceleración respecto al 3% de marzo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s42 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s70 millones, en su 85ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.687 millones en el año, de los cuales u$s536 millones corresponden a este mes de mayo.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.384.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.422,79.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.397 para la compra y $1.398 para la venta.

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