Paro de colectivos en el AMBA este martes 12 de mayo: qué línea no funciona Los trabajadores reclaman un atraso en el pago de salarios y también piden mejoras en las instalaciones: “Faltan baños en algunas cabeceras”. Por + Seguir en







Paro de colectivos en la 148. Redes sociales

A pocos días de haber reanudado el servicio luego de la quiebra de El Nuevo Halcón S.A., los trabajadores de la línea de colectivos 148 vuelve a estar de paro y suma su tercer día de reclamo por un atraso en el pago de sueldos y también piden mejoras laborales de infraestructura.

La nueva operadora de la línea es Misión Buenos Aires incumplió con el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Además, los choferes aseguran que no les brindan confort en las cabeceras y no hay baños.

Los delegados realizaron un comunicado y evidenciaron: "Les recordamos a todos los trabajadores que se encuentren en cabeceras y las mismas no cuenten con baño, deberán dirigirse a las instalaciones de la empresa a realizar sus necesidades".

Pero el reclamo principal tiene que ver con una nueva demora en el pago de los sueldos, siendo 12 del mes. Por eso, decidieron parar y no brindar servicio por tiempo indeterminado.