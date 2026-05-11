11 de mayo de 2026 Inicio
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Paro de colectivos: las líneas que podrían absorber los recorridos de las 333, 407, 437 y 707

El municipio de San Isidro presentó a la Provincia un plan alternativo para que otras empresas se hagan cargo parcialmente de los trayectos tras la presentación de la quiebra de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).

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Miles de usuarios quedaron sin servicio tras la quiebra de Micro Ómnibus General San Martín.

Miles de usuarios quedaron sin servicio tras la quiebra de Micro Ómnibus General San Martín.

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Miles de vecinos de Zona Norte, especialmente del municipio de San Isidro, siguen con su movilidad restringida desde hace casi tres semanas tras la presentación de la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín, operadora de las líneas de colectivo 333, 407, 437 y 707, que llevó a un paro por tiempo indeterminado de los choferes, quienes no cobran el sueldo desde hace dos meses. Ante esto, el gobierno municipal presentó un esquema alternativo para que el transporte público vuelva a conectar puntos clave.

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Junto a un grupo de empresas, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó ante el gobierno provincial un plan que reestructura los servicios existentes para cubrir las zonas que quedaron sin servicio tras la quiebra de MOGSM.

"Hoy buena parte de nuestra ciudad está incomunicada. Hay vecinos que no pueden circular con normalidad, llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela. Sabemos perfectamente lo que significa esta situación y no queremos resignarnos a que continúe", expresó Lanús la semana pasada en un video en redes sociales.

"Nosotros elegimos otro camino. Presentamos una propuesta concreta para que otras líneas que hoy ya circulan por San Isidro puedan absorber los recorridos que hacía la 707 y los demás servicios afectados. Estamos convencidos de que esto no solo permitirá recuperar la conectividad rápidamente, sino también mejorar el servicio y las frecuencias para todos los vecinos", afirmó el intendente.

Colectivos: qué líneas absorberían los recorridos de las 333, 407, 437 y 707

Según señaló el medio local Qué Pasa, en la presentación del intendente sobresalen dos compañías que ya prestan servicio en San Isidro: La Primera de Martínez S.A., operadora de la línea 314, y de Compañía Noroeste S.A.T., a cargo de la 343. También se sumaría Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA), operadora de la línea 228.

El esquema prevé modificaciones en la línea 338, operada por Transportes Automotores La Plata S.A. (TALP), la línea 371 (Empresa Ciudad de San Fernando S.A.) y la 71 (empresa Línea 71 S.A).

Según detallaron, el plan no implica recrear los extintos recorridos de las líneas 333, 407, 437 y 707, sino de modificar o ampliar servicios ya existentes para cubrir zonas que quedaron sin servicio.

Mientras tanto, desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) buscan que se respete la antigüedad de los trabajadores que serían incorporados por las nuevas empresas.

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