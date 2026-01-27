Paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen para evitar el cese de actividades El encuentro se realizará en la Secretaría de Trabajo y, en caso de no llegar a un acuerdo salarial, el gremio amenazó con una medida de fuerza en el AMBA. Por + Seguir en







Paro de colectivos en el AMBA: ¿cuándo?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte se reúnen para en una audiencia que se realizará en la Secretaría de Trabajo desde las 14:30 y aclararon que, en el caso de que no haya acuerdo salarial, el gremio advirtió que podría avanzar con el primer paro de colectivos.

La decisión tiene que ver con la paritaria que se resuelva y, desde el sector empresario, aseguran que en este momento hay una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”, mientras que la UTA asegura que hay una falta de propuesta concreta de recomposición salarial.

La UTA aseguró que la oferta que presentaron las empresas es del 1%, un porcentaje que consideran insuficiente frente al aumento de costo de vida. “Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, indicaron el 13 de enero.

La tercera audiencia será para este martes a las 14.30 y participarán la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).