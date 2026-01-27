27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen para evitar el cese de actividades

El encuentro se realizará en la Secretaría de Trabajo y, en caso de no llegar a un acuerdo salarial, el gremio amenazó con una medida de fuerza en el AMBA.

Por
Paro de colectivos en el AMBA: ¿cuándo?

Paro de colectivos en el AMBA: ¿cuándo?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte se reúnen para en una audiencia que se realizará en la Secretaría de Trabajo desde las 14:30 y aclararon que, en el caso de que no haya acuerdo salarial, el gremio advirtió que podría avanzar con el primer paro de colectivos.

Te puede interesar:

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

La decisión tiene que ver con la paritaria que se resuelva y, desde el sector empresario, aseguran que en este momento hay una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”, mientras que la UTA asegura que hay una falta de propuesta concreta de recomposición salarial.

La UTA aseguró que la oferta que presentaron las empresas es del 1%, un porcentaje que consideran insuficiente frente al aumento de costo de vida. “Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, indicaron el 13 de enero.

La tercera audiencia será para este martes a las 14.30 y participarán la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA

El Gobierno anunció cambios en Trenes Argentinos.

Renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos, tras la renuncia del ministro de Transporte

Paro de colectivos desde las 13.

Se levantó el paro de colectivos en el AMBA: El Nuevo Halcón programó la reunión para el viernes

play

Alarma en la Patagonia: el fuego alcanzó una localidad que no tiene suministro de agua y crece la preocupación

Continúan los incendios en Chubut.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio: lo delató una quemadura

Anmat prohibió la elaboración, uso y distribución dediversos productos sanitarios, cosméticos y medicamentos

ANMAT suspendió la venta de un producto para el cabello por tener un componente peligroso

Rating Cero

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar, y puede verse en Netflix.
play

Está en Netflix, tiene 9 nominaciones al Oscar y es una película para no perderse

Chris Hemsworth encaró un entrenamiento exigente para su regreso como Thor.
play

La impresionante transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: Doomsday

¿Tini y De Paul serán padres?

Tini publicó un video que despertó rumores de embarazo y lo borró: qué mostraba

Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón. 

Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

Fátima Florez junto a Javier Milei.
play

Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

Luciano Castro y Griselda Siciliani.
play

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

últimas noticias

Con estos simples pasos podés potenciar la señal de tu internet.

Este es el truco que potencia el Wifi y que necesita un elemento de cocina poco habitual: cómo es

Hace 22 minutos
Este trámite es obligatorio para los contribuyentes de ARCA.

Por qué es clave conocer la categoría del monotributo y cómo hacer la recategorización en ARCA para 2026

Hace 25 minutos
El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

El Gobierno defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

Hace 30 minutos
Continúan los incendios en Chubut.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio: lo delató una quemadura

Hace 37 minutos
La cautelar que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación en los comedores tiene más de un año.

Un Gobierno que quiere enseñar a pescar donde no hay río

Hace 40 minutos