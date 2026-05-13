Video: cómo fue el insólito accidente que sufrió Solange Abraham junto a Iván de Pineda

La exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada Solange Abraham pasó por Pasapalabra y tuvo un accidente que se volvió viral en redes . La actriz protagonizó una caída que estuvo lejos de la estrategia que decía tener en la casa de Telefe.

La exjugadora protagonizó un blooper que dejó al conductor del programa, Iván de Pineda, sin aliento y causó sensación entre el público presente en el estudio.

El episodio ocurrió este martes, durante la grabación de un especial del ciclo de juegos, donde Abraham se reencontró con sus excompañeros del reality, pero la euforia del juego le jugó una mala pasada.

Para festejar un punto con Brian Sarmiento, la tucumana no calculó la distancia de un escalón y terminó en el piso con un golpe seco. Fue tan fuerte, que el propio modelo paró la grabación para asistirla.

"Escalón: 1, yo: 0", escribió la exhermanita en una historia de Instagram junto al clip del golpazo, llevando la tranquilidad a sus seguidores. A pesar de sus dichos, se ve claramente que la joven dio con su cara sobre un farol de luz del lugar.

Solange Abraham, con mayor repercusión afuera de GH

Solange Abraham es la figura con mayor repercusión afuera de Gran Hermano. Entre la caída y las críticas que recibe en redes, la exparticipante de la casa más famosa del país se mantiene como la más mediática, más que adentro de Telefe. A pesar de que se volvió viral por el blooper en Pasapalabra, la actriz deberá ver cómo recompone su relación con los productores del reality, ya que mientras ella dijo que la expulsaron, trascendió que se fue porque exigió "más plata y ver a sus hijas afuera del juego".