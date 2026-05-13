14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.373 del miércoles 13 de mayo de 2026

A pesar de que el juego dejó pozos vacantes para el próximo sorteo, repartió premios millonarios en la modalidad de "Siempre Sale": hubo 9 afortunados con 5 aciertos y cada uno se llevó un monto de más de $35 millones.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 13 de mayo de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 13 de mayo de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.373 del Quini 6 de este miércoles 13 de mayo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 9 de mayo de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3.881 del sábado 9 de mayo de 2026

El sorteo del "Siempre Sale" puso en juego un pozo millonario. Hubo 9 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $35 millones.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 13 de mayo de 2026

Números ganadores: 00 - 02 - 06 - 13 - 26 - 34

6 aciertos: vacante. Premio: $1.932.472.382

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $2.091.883

4 aciertos: 1.201 ganadores. Premio: $8.883

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 13 de mayo de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 04 - 13 - 27 - 34

6 aciertos: vacante. Premio: $1.199.025.677

5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $2.735.540

4 aciertos: 915 ganadores Premio: $11.659

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 13 de mayo de 2026

Números ganadores: 05 - 17 - 18 - 27 - 32 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $5.213.761.409

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 13 de mayo de 2026

Números ganadores: 00 - 15 - 26 - 36 - 37 - 40

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $35.467.389

Pozo extra: resultado del miércoles 13 de mayo de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 13 - 17 - 18 - 26 - 27 - 32 - 34 - 38

6 aciertos: 479 ganadores. Premio: $323.590

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.374 del Quini 6 se realizará el domingo 17 de mayo a las 21.15. Pozo estimado: $10.100.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del domingo 10 de mayo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.372 del domingo 10 de mayo de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 13 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3880 del miércoles 6 de mayo de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 6 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3880 del miércoles 6 de mayo de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de mayo de 2026.

Quini 6: 33 ganadores se llevaron más de $9 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Matías Oscar Vilchez tenía 37 años.

Mar del Plata: investigan la muerte de un marinero a bordo de un buque pesquero

Así quedó el vehículo tras el choque.

Muerte en Rosario: perdió el control del auto, subió a la vereda y chocó contra dos casas

Rating Cero

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

Gran Hermano: Daniela Celis reveló su inusual terapia de sanación

Abraham se despidió de GH con una expulsión por no seguir las reglas del juego.

Video: cómo fue el insólito accidente que sufrió Solange Abraham junto a Iván de Pineda

Zilli eligió a Eduardo como su compañero estratégico del juego de Telefe.

¿Trío en Gran Hermano? Yanina Zilli, Eduardo Carrera y la propuesta que descolocó a una famosa

“Estáis siendo tan duros, crueles, habría dicho Amaia a su entorno más cercano. 
play

La cantante de la Oreja de Van Gogh respondió a las críticas en redes sociales

Matthew Perry murió en octubre de 2023.

Muerte de Matthew Perry: dictaron dos años de prisión para el facilitador de la droga

Ana Carolina Ardohain, Pampita.

La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

últimas noticias

El funcionario fue recibido entre banderas chinas y estadounidenses.

Xi Jinping recibió a Trump con Irán e Israel en la agenda

Hace 30 minutos
River se prepara para su siguiente partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Gimnasia LP por los cuartos del Torneo Apertura 2026

Hace 52 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 13 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3880 del miércoles 6 de mayo de 2026

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 13 de mayo de 2026.

Quini 6: 9 ganadores se llevaron más de $35 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Hace 1 hora
Donald Trump fue el principal impulsor de Alligator Alcatraz.

Cierra "Alligator Alcatraz", la polémica cárcel para inmigrantes que inauguró Trump

Hace 1 hora