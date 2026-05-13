13 de mayo de 2026 Inicio
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Conflicto en la línea 148: "Un compañero tuvo que ir de cuerpo arriba del colectivo porque no tenemos baño"

El recorrido se encuentra sin servicio desde el martes por una disputa entre los choferes y la empresa por el acceso a sanitarios en las terminales. Los trabajadores acusan que no los dejan entrar a las cabeceras.

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Los trabajadores de la 148 reclaman sueldos adeudados y mejores condiciones tras el cambio de empresa.

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Gabriel trabaja en la línea hace 30 años y contó a la cronista de C5N Paula Avellaneda los detalles de la situación. "El 1° de mayo empezamos a salir a trabajar con la nueva empresa en condiciones en las que no tendríamos que haber salido, salimos igual porque imagínate que después de estar cuatro meses mal, sin cobrar, haciendo changas, todos queremos una fuente de trabajo. Y hoy nos encontramos con que no nos están permitiendo ingresar al predio, no nos están dando planillas de trabajo, no nos dejan sacar coche, ellos mismos están impidiendo que el servicio salga", relató.

El chofer aclaró que "en ningún momento hicimos una abstención de tareas". "Había compañeros que tenían que hacer sus necesidades, como no tenemos cabecera, no tenemos baño. Estábamos en la puerta del cementerio contra el paredón, en Solano, bajo la lluvia, en un lugar muy concurrido, no podemos hacer nuestras necesidades al costado en colectivo cuando pasan familias. Somos gente, tenemos dignidad", remarcó.

"Entonces, se empezó a mandar acá a la gente que tenía ganas de ir al baño, y cuando empezó a ingresar la gente, se enojaron. 'No sale más nadie', dijeron. Desde ese momento, que fue el lunes, si no me equivoco, el martes nos presentamos y no nos dejaron entrar a trabajar. Hoy es miércoles, no nos dejan trabajar y ellos nos están negando la salida. No hay ninguna abstención de tarea", amplió.

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En cuanto al diálogo para resolver el conflicto, Gabriel contó que "nuestros delegados tienen una reunión hoy a la tarde con la UTA, Secretaría y la parte empresarial". "Nosotros lo que queremos es el laburo. Los que nos están negando trabajar son ellos. A nosotros no nos dieron las herramientas de trabajo, ni ayer ni hoy", insistió.

"Esta es la casa de los trabajadores, donde nosotros nos tomamos servicio allá y ahí tomamos mate cuando teníamos que esperar los coches y todo, nos sacaron ese lugar de espera. Tampoco nos pagaron lo adeudado, que es lo que decía el acta", añadió.

"Se aguantó 11 días o 12 días haciendo las cosas que no teníamos que hacer como persona. No es digno ir a un baño o arriba de un colectivo a cagar. Así te lo digo, de una. No sirve eso. Uno tuvo que ir de cuerpo arriba del colectivo porque no llegaba a la casa, no llegó tampoco, no tenemos baño ahí. No hay diálogo con esta gente. No sé qué quieren. A mí me faltan cuatro años para jubilarme y dije, 'Bueno, me voy a jubilar tranquilo'. Pero no, inseguridad total. Te están marcando la cancha constantemente en cosas que no son", expresó. Mientras tanto, de más de 500 choferes, quedaron unos 420.

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