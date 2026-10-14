Habló la pareja del Jorge "Roña" Castro y reveló el plan que tenían juntos: "Era todo en mi vida"

Jorge Fernando "Roña" Castro falleció este miércoles a sus 59 años y llenó de luto al deporte nacional. Su última pareja, Noelia Vigliarolo, recordó al histórico boxeador, aseguró que "era todo en mi vida" y "voy a ir a despedirlo como corresponde". En diálogo con los medios de comunicación desde la puerta de su casa, reveló que se enteró por un amigo de lo ocurrido: "Yo ni sabía lo que estaba pasando".
“Nadie me avisó. Él había fallecido hace casi dos horas y yo no sabía lo que le había pasado. No sabía dónde irlo a buscar. Estaba sentada acá esperando en casa que llegue porque yo a veces me iba a hacer el programa y si él no tenía ningún compromiso, se iba un rato al bingo”, relató en un primer momento la mujer.
Luego detalló: “Me avisa un amigo de él, que le habían mandado un mensaje preguntándole si era verdad lo que pasó. Imagínense que yo ni sabía lo que estaba pasando. Apenas me dijeron, me fui corriendo para el bingo de Morón porque todavía no había salido nada en los medios”.
En medio del dolor, Noelia Vigliarolo recordó que "hace tres años estábamos en pareja y en esta casa nos habíamos mudado hace uno. Estábamos por llevar adelante algo lindo entre los dos”. Incluso reveló que tenían intenciones de concebir un hijo. “Queríamos agrandar la familia. Yo le decía que tenía un montón de hijos para qué quería otro más. Pero él tenía la ilusión", completó.
La hija del Roña Castro relató cuáles fueron sus últimas palabras
Quimey relató cómo fueron los últimos momentos del excampeón al momento de la descompensación. “Él estaba bien y de repente me dice ‘me duele el pecho’. Él no fumaba, solo cuando iba al bingo. Se fue al baño y luego cuando salió me volvió a decir que le dolía el pecho y que sentía una presión en ese lugar”, explicó.
Después de ese momento, llamaron al personal de seguridad del lugar. Castro fue trasladado a una habitación aparte, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, no lograron salvarlo. “Siempre estuvimos junto a él”, señaló luego de explicar que junto a su madre habían ido al bingo, como solían hacerlo. Aunque sus padres ya no están en pareja desde hace 15 años, mantienen una relación de amistad y compartían encuentros familiares.
En relación con los comentarios de Marcos Tolosa, amigo del "Roña" que se encontraba jugando en una máquina junto al él, Quimey negó una demora a la hora de la atención a su padre en el lugar. “No hubo negligencia médica. La ambulancia no tardó en llegar y lo atendieron rápido”, sostuvo.
“Fue una muerte natural, tuvo un infarto. Él era diabético, insulano dependiente, pero siempre se controló, él no tomaba alcohol. Nos quedamos con que la causa fue por muerte natural, espero que sepan respetar eso”, agregó.