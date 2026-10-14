Habló la pareja del Jorge "Roña" Castro y reveló el plan que tenían juntos: "Era todo en mi vida" Noelia Vigliarolo habló con los medios y reveló cómo se enteró del deceso y aseguró que "voy a ir a despedirlo como corresponde". "Estábamos por llevar adelante algo lindo entre los dos”, agregó. Por Agregar C5N en









Noelia Vigliarolo habló con los medios tras la muerte de Roña Castro.

Jorge Fernando "Roña" Castro falleció este miércoles a sus 59 años y llenó de luto al deporte nacional. Su última pareja, Noelia Vigliarolo, recordó al histórico boxeador, aseguró que "era todo en mi vida" y "voy a ir a despedirlo como corresponde". En diálogo con los medios de comunicación desde la puerta de su casa, reveló que se enteró por un amigo de lo ocurrido: "Yo ni sabía lo que estaba pasando".

“Nadie me avisó. Él había fallecido hace casi dos horas y yo no sabía lo que le había pasado. No sabía dónde irlo a buscar. Estaba sentada acá esperando en casa que llegue porque yo a veces me iba a hacer el programa y si él no tenía ningún compromiso, se iba un rato al bingo”, relató en un primer momento la mujer.

Luego detalló: “Me avisa un amigo de él, que le habían mandado un mensaje preguntándole si era verdad lo que pasó. Imagínense que yo ni sabía lo que estaba pasando. Apenas me dijeron, me fui corriendo para el bingo de Morón porque todavía no había salido nada en los medios”.

En medio del dolor, Noelia Vigliarolo recordó que "hace tres años estábamos en pareja y en esta casa nos habíamos mudado hace uno. Estábamos por llevar adelante algo lindo entre los dos”. Incluso reveló que tenían intenciones de concebir un hijo. “Queríamos agrandar la familia. Yo le decía que tenía un montón de hijos para qué quería otro más. Pero él tenía la ilusión", completó.

La hija del Roña Castro relató cuáles fueron sus últimas palabras Quimey relató cómo fueron los últimos momentos del excampeón al momento de la descompensación. “Él estaba bien y de repente me dice ‘me duele el pecho’. Él no fumaba, solo cuando iba al bingo. Se fue al baño y luego cuando salió me volvió a decir que le dolía el pecho y que sentía una presión en ese lugar”, explicó.