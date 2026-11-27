Los argentinos compraron más de u$s3.000 millones en octubre y el 40% se fue "bajo el colchón" Pese a la fuerte demanda de divisas por parte de u$s1,7 millones de ahorristas y el incremento del atesoramiento exterior, la cuenta corriente aportó superávit y las reservas del Banco Central alcanzaron los u$s48.565 millones. Por Agregar C5N en









El atesoramiento de dólares no aflojó en octubre. Freepik

En el mes de octubre, la compra de billetes por parte de personas humanas en las entidades bancarias alcanzó los u$s3.020 millones en términos brutos, representando el segundo monto mensual más elevado en lo que va del año. Un total de 1,7 millones de individuos adquirieron divisas, mientras que 812 mil personas vendieron por un total de u$s472 millones, dejando una demanda neta de billetes de u$s2.548 millones. Al sumar los giros al exterior sin fines específicos por u$s784 millones, la demanda neta total de las personas humanas se ubicó en los u$s3.332 millones durante el décimo mes del año.

Respecto al destino final de estos recursos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimó que cuatro de cada diez dólares adquiridos quedaron fuera del sistema financiero local. En detalle, unos u$s1.100 millones incrementaron la posición de activos externos o atesoramiento personal, en tanto que otros u$s1.100 millones se utilizaron para la cobertura de gastos corrientes y servicios canalizados mediante tarjetas de crédito. Por el contrario, apenas u$s500 millones permanecieron ingresados como depósitos en las entidades bancarias del país.

Con el resultado de octubre, la demanda bruta acumulada de dólares por parte de clientes bancarios en los primeros diez meses de 2026 trepó a u$s26.814 millones, superando la totalidad de las compras registradas a lo largo de todo el año 2025. Asimismo, desde la flexibilización de los controles cambiarios implementada en abril de 2025, los ciudadanos han adquirido un total bruto de u$s53.206 millones en el mercado de cambios.

A pesar de la persistente demanda compradora por parte de los particulares, el balance cambiario registró un superávit en su cuenta corriente de u$s2.200 millones durante octubre. Este saldo positivo se explicó fundamentalmente por el ingreso neto del comercio de bienes por u$s3.704 millones, impulsado por las liquidaciones del sector agroexportador de oleaginosas y cereales (u$s2.961 millones) y del sector energético (u$s1.267 millones). Gracias a esta dinámica y a las compras directas del BCRA en el mercado por u$s1.396 millones, las reservas internacionales brutas se incrementaron en u$s2.474 millones para finalizar el mes en u$s48.565 millones.

Por su parte, la cuenta de servicios cerró con un déficit de u$s884 millones en octubre, exhibiendo una reducción del saldo negativo en comparación con los meses previos. Dentro de este apartado, la estimación de egresos netos por "Viajes y Pasajes" ascendió a u$s509 millones, producto de egresos brutos por u$s907 millones e ingresos por u$s398 millones. Además, la autoridad monetaria destacó que aproximadamente el 70% de los consumos turísticos y pagos en el exterior fueron cancelados directamente por los clientes con sus propios dólares en moneda extranjera.