La diseñadora se sinceró sobre el final de su relación y apuntó contra la periodista, mientras que ella salió a defender su historia de amor y fue contundente: "Sé que las cosas se hicieron bien".

Escándalo por el nuevo novio de Chechu Bonelli: su ex rompió el silencio y la modelo enfrentó los rumores de infidelidad.

En las últimas horas se desató un verdadero escándalo en torno al nuevo noviazgo de Chechu Bonelli con Tomás Badessich. De acuerdo con lo que contó Yanina Latorre, la relación habría comenzado cuando él todavía estaba en pareja con la diseñadora Mery Garavilla. En medio de las especulaciones, la joven rompió el silencio a través de sus historias de Instagram y aclaró en qué situación se encontraba su vínculo con el empresario.

Tras 14 años en pareja y una escandalosa separación, volvió a apostar al amor: la foto que delató su nuevo romance

"Estoy bien, de verdad. Obviamente fue un montón enterarme de determinadas cosas y todavía estoy procesando todo", comenzó escribiendo en una placa negra que compartió a sus 100 mil seguidores.

Acto seguido, hizo referencia al final de su historia de amor con el actual novio de Bonelli. "Después de ocho años de relación, aunque ya estábamos separados y cada uno había empezado a transitar su camino, hay situaciones que te movilizan y te sorprenden, sobre todo en tan poco tiempo".

En ese sentido, la diseñadora aseguró que está concentrada en sus proyectos personales y en este nuevo momento de su vida. "Yo estoy en otra etapa, enfocada en mí, en mi casa nueva, en mis proyectos y en todo lo lindo que estoy construyendo", explicó.

Por último, agradeció las muestras de cariño que recibió en medio de la polémica. "No tengo mucho más para decir por ahora. Solo quería que supieran que estoy bien, que agradezco muchísimo el amor y que, a veces, una necesita un ratito para acomodar las cosas por dentro. Las quiero", concluyó.

Mery Garavilla vía redes.

Chechu Bonelli rompió el silencio en medio del escándalo por su nuevo noviazgo

Mientras las versiones sobre una supuesta infidelidad comenzaron a tomar fuerza, Chechu Bonelli enfrentó las cámaras de Intrusos y respondió a las especulaciones que se generaron en torno al comienzo de su historia de amor con Tomás Badessich.

La periodista reconoció que la repercusión de su noviazgo fue mucho mayor de lo que esperaba y dejó en claro que prefiere no alimentar la polémica, especialmente por respeto a la expareja del empresario.

"No voy a entrar en muchos detalles. Hay personas del otro lado que están sufriendo, entonces prefiero, nada, llamarme al silencio y ser empática. Yo sé lo que se siente, entonces prefiero cortar un poco con todo esto por respeto, sobre todo por respeto y por ser empática como mujer", explicó.

Sin embargo, el cronista insistió sobre uno de los puntos que más controversia generó desde que blanquearon el romance: las fechas en las que habría comenzado la relación.

"¿Te molesta que hagan hincapié en las fechas?", le preguntó. Sin entrar en mayores explicaciones, Bonelli buscó ponerle un freno a las especulaciones y fue contundente: "Yo estoy tranquila y sé que las cosas se hicieron bien".