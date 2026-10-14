La última foto con vida del Roña Castro El excampeón mundial de peso mediano se había mostrado junto a su novia y su suegra en la publicación que se convirtió en su despedida involuntaria de las redes sociales. Por Agregar C5N en









Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón. Redes sociales

Tres días antes de morir, Jorge "Roña" Castro publicó en su cuenta de Facebook una imagen junto a su novia, Noelia Vigliarolo, y la madre de ella, que en ese momento festejaba su cumpleaños. La foto, compartida el domingo, se convirtió en la última que el excampeón mundial de boxeo subió a sus redes sociales y se viralizó masivamente luego de conocerse la noticia de su fallecimiento.

El mensaje que acompañó la imagen mantuvo el tono y humor que caracterizaba sus publicaciones. "Hola, hoy es el cumpleaños de la suegra, así que la invité a almorzar y el que quiera que se vaya anotando porque quiere tener marido", escribió el exboxeador.

El miércoles 14 de octubre, Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón. El encargado del lugar alertó sobre la situación y un médico que acudió al establecimiento constató su fallecimiento. Tenía 59 años.

Luego de conocerse la noticia, su novia Noelia Vigliarolo publicó un mensaje en Instagram que conmovió a sus seguidores. "Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", escribió, antes de agregar: "Nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos". Y cerró sin poder contener el dolor: "No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis".

Redes sociales De qué murió Roña Castro Según el parte policial, Jorge Fernando "Roña" Castro se descompensó mientras estaba en la sala de máquinas del bingo y el encargado del establecimiento dio la alerta. Un equipo de asistencia médica llegó al lugar minutos después, pero el profesional que lo atendió constató la muerte.

El informe señala que el exboxeador padecía diabetes y que al momento de la descompensación presentaba niveles bajos de insulina. Sin embargo, la causa oficial de muerte no fue informada de manera definitiva, por lo que no es posible establecer con certeza qué desencadenó el episodio que terminó con su vida. La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, que continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.