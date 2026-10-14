14 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La última foto con vida del Roña Castro

El excampeón mundial de peso mediano se había mostrado junto a su novia y su suegra en la publicación que se convirtió en su despedida involuntaria de las redes sociales.

Por
Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón.

Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón.

Redes sociales

Tres días antes de morir, Jorge "Roña" Castro publicó en su cuenta de Facebook una imagen junto a su novia, Noelia Vigliarolo, y la madre de ella, que en ese momento festejaba su cumpleaños. La foto, compartida el domingo, se convirtió en la última que el excampeón mundial de boxeo subió a sus redes sociales y se viralizó masivamente luego de conocerse la noticia de su fallecimiento.

La Tigresa Acuña y su último adiós a Roña Castro.
Te puede interesar:

La emotiva despedida de la Tigresa Acuña al Roña Castro: "Un beso al cielo, campeón"

El mensaje que acompañó la imagen mantuvo el tono y humor que caracterizaba sus publicaciones. "Hola, hoy es el cumpleaños de la suegra, así que la invité a almorzar y el que quiera que se vaya anotando porque quiere tener marido", escribió el exboxeador.

El miércoles 14 de octubre, Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón. El encargado del lugar alertó sobre la situación y un médico que acudió al establecimiento constató su fallecimiento. Tenía 59 años.

Luego de conocerse la noticia, su novia Noelia Vigliarolo publicó un mensaje en Instagram que conmovió a sus seguidores. "Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", escribió, antes de agregar: "Nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos". Y cerró sin poder contener el dolor: "No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis".

De qué murió Roña Castro

Según el parte policial, Jorge Fernando "Roña" Castro se descompensó mientras estaba en la sala de máquinas del bingo y el encargado del establecimiento dio la alerta. Un equipo de asistencia médica llegó al lugar minutos después, pero el profesional que lo atendió constató la muerte.

El informe señala que el exboxeador padecía diabetes y que al momento de la descompensación presentaba niveles bajos de insulina. Sin embargo, la causa oficial de muerte no fue informada de manera definitiva, por lo que no es posible establecer con certeza qué desencadenó el episodio que terminó con su vida.

La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, que continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La hija del Roña Castro relató cuáles fueron sus últimas palabras: "Me decía que le dolía el pecho"

La despedida de la novia al Roña Castro.

La pareja de Jorge "Roña" Castro reveló cuál era su último deseo: "El domingo íbamos a..."

La despedida de la novia de la Roña Castro.

La desgarradora despedida de la novia de Roña Castro: "La casa va a estar vacía"

Falleció Roña Castro a sus 59 años.

De qué murió "Roña" Castro, el exboxeador campeón del mundo, a sus 59 años

Falleció tras descomensarse en el Bingo de Morón. 
play

Luto en el boxeo: murió Roña Castro, campeón del mundo y referente del compromiso social

Bazooka Gómez estaba internado desde hace semanas por complicaciones respiratorias.

Luto en el mundo del boxeo: murió Wilfredo "Bazooka" Gómez, una leyenda puertorriqueña

Rating Cero

¿Qué famosos se gustan?

Inesperado romance entre dos famosos de MasterChef: "Hacen la pareja perfecta"

Los protagonistas se habían casado semanas atrás.

¿Vuelta atrás? La versión de una posible reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La joven quedó apuntada como la tercera en discordia tras la sorpresiva separación de la pareja.

Quién es Josefina Lynch, la nueva apuntada por haber generado la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El momento cobró otra dimensión cuando se conoció la ruptura.

"Estoy harta de ir de mis suegros": el mensaje que leyó Julieta Prandi antes de separarse de Emanuel Ortega

Mandé a decir que no venga: qué pasó con el invitado mega famoso de Mario Pergolini que no fue

"Mandé a decir que no venga": qué pasó con el invitado mega famoso de Mario Pergolini que no fue

El joven piloto de automovilismo hizo una publicación en Instagram.

Reapareció Valentín Yan y lanzó un nuevo mensaje dedicado a Gustavo Yankelevich y Franco Yan

últimas noticias

¿Qué famosos se gustan?

Inesperado romance entre dos famosos de MasterChef: "Hacen la pareja perfecta"

Hace 15 minutos
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves frente al Congreso.

Estudiantes del Nacional Buenos Aires tomaron el colegio en la previa a la Marcha Universitaria

Hace 17 minutos
Los protagonistas se habían casado semanas atrás.

¿Vuelta atrás? La versión de una posible reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Hace 20 minutos
La joven quedó apuntada como la tercera en discordia tras la sorpresiva separación de la pareja.

Quién es Josefina Lynch, la nueva apuntada por haber generado la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Hace 26 minutos
Noelia Vigliarolo habló con los medios tras la muerte de Roña Castro. 

Habló la pareja del Jorge "Roña" Castro y reveló el plan que tenían juntos: "Era todo en mi vida"

Hace 27 minutos