En un foro en Hong Kong tras la cumbre de APEC, Sabino Vaca Narvaja analizó el rol de China, reivindicó a Perón y al Papa Francisco y alertó por la IA.

El exembajador argentino en Beijing Sabino Vaca Narvaja afirmó en Hong Kong que China tiene la responsabilidad histórica de demostrar que su ascenso como potencia global puede ampliar las oportunidades de desarrollo del Sur Global sin exigirles a los países que renuncien a su identidad.

El planteo tuvo lugar durante su participación en el Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026 , encabezado por el jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, John Lee Ka-chiu , y el presidente de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), Gao Xiang .

En una disertación realizada inmediatamente después de la cumbre de APEC en Shenzhen —que reunió a más de 20 jefes de Estado, entre ellos Xi Jinping , Donald Trump y Vladimir Putin —, el actual presidente del Centro de Sinología de la Universidad de Buenos Aires (CEUS-UBA) sostuvo que en esta "época, extraordinariamente interconectada, la responsabilidad histórica es construir una nueva convergencia humanista".

En esa línea, remarcó que “China tiene hoy una responsabilidad histórica extraordinaria: demostrar, mediante sus políticas y sus relaciones internacionales, que el ascenso de una gran potencia puede ampliar las oportunidades de desarrollo de otras naciones sin exigirles que renuncien a su identidad”, y advirtió que “la verdadera grandeza de una potencia no se mide solamente por su capacidad de transformar el mundo, sino también por su disposición a respetar el derecho de los demás pueblos a transformarlo desde su propia historia”.

Uno de los ejes centrales de la exposición de Sabino Vaca Narvaja fue la reivindicación del pensamiento político argentino y latinoamericano como aporte al debate global sobre el desarrollo humano. Ante autoridades y académicos asiáticos, rescató tres pilares conceptuales:

Sobre la Comunidad Organizada y el humanismo latinoamericano recordó que “en 1949, Juan Domingo Perón desarrolló su concepción de la Comunidad Organizada, proponiendo una sociedad donde la realización individual, la justicia social y el bienestar colectivo se integraran dentro de un proyecto común”, y sumó la mirada humanista del Papa Francisco junto con el concepto del Buen Vivir de los pueblos originarios de América Latina, centrado en el equilibrio ecológico, la identidad cultural y la vida comunitaria.

En tanto, tras advertir que “la globalización logró conectar nuestras economías, pero la interdependencia económica, por sí sola, no garantiza sociedades más solidarias, relaciones internacionales más justas ni seres humanos más felices”, alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial y los mercados: “El mayor riesgo de la revolución tecnológica no consiste únicamente en que las máquinas adquieran capacidades humanas, sino en que los seres humanos terminemos subordinando nuestros valores a la lógica de las máquinas y de los mercados”.

Por ello, enfatizó que desafíos como “la paz, el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, el conocimiento científico y la gobernanza de las nuevas tecnologías requieren respuestas que trasciendan las fronteras nacionales” para “transformar la interdependencia económica en solidaridad humana, el poder tecnológico en bienestar colectivo y la diversidad civilizatoria en una fuente de valores compartidos”.

El foro —enmarcado en la Iniciativa para la Civilización Global presentada por Xi Jinping en marzo de 2023 junto con las iniciativas de Desarrollo Global, Seguridad Global y Gobernanza Global— fue promovido por el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China y el Instituto de Filosofía de la CASS, y organizado por el Instituto de Civilizaciones Globales, el Centro de Estudios de Hong Kong y Macao, el Instituto Chino de Hong Kong y la Universidad de la CASS, con el apoyo del Gobierno de Hong Kong, la Coalición de Hong Kong y la Revista Bauhinia.

Por último, respecto al motor económico de Hong Kong y la Gran Área de la Bahía, Vaca Narvaja destacó el peso estratégico de Hong Kong (con 7,5 millones de habitantes y un PBI superior a los US$ 420.000 millones) dentro de la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, a la que describió como “un extraordinario ecosistema económico, industrial, científico y tecnológico compuesto por once ciudades, como Shenzhen y Guangzhou, que reúne a más de 88 millones de habitantes en una superficie de apenas 56.000 kilómetros cuadrados y genera un producto bruto superior a los 2,1 billones de dólares, equivalente a alrededor de tres veces la economía argentina”, una región para la cual Xi Jinping acaba de proponer en APEC una Asociación Mundial para la Cooperación Económica entre Áreas de la Bahía.