La ANMAT retiró un medicamento para la diabetes por sus riesgos cardiovasculares La decisión se tomó en base a una recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos de suspender su comercialización porque los riesgos superaban los beneficios. Por Agregar C5N en









A través de una medida publicada el 25 de noviembre en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la elaboración, venta, importación y uso de rosiglitazona, un fármaco destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2. Esta resolución llega casi 20 años después de que se emitieran los primeros avisos sobre su seguridad cardiovascular.

En Argentina, este medicamento se vendía como Glimide® 8 mg, producido por el Laboratorio Beta en presentaciones de 30 comprimidos.

Qué es la rosiglitazona y motivos de su salida del mercado Con aprobación en Estados Unidos desde 1999, la rosiglitazona incrementa la sensibilidad del cuerpo a la insulina (hormona encargada de regular el azúcar en sangre). A pesar de esto, con el tiempo su consumo se relacionó con diversos efectos adversos, tales como retención de líquidos, aumento de peso, fracturas e insuficiencia cardíaca.

La medida en Argentina llega 16 años después de aquella recomendación europea, luego de que se revisaran nuevamente los estudios científicos y los reportes internacionales sobre posibles efectos adversos.

Indicaciones para quienes consumen el medicamento Los pacientes en tratamiento con rosiglitazona tienen que suspenderla y consultar de inmediato con su médico para definir otra alternativa terapéutica y evitar que la diabetes se descompense.