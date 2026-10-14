La hija del Roña Castro relató cuáles fueron sus últimas palabras: "Me decía que le dolía el pecho"

Quimey, junto a su madre, fueron las personas que estuvieron con el boxeador al momento que se descompensó en el bingo de Morón. “Dijo que sentía una presión en el pecho. No hubo negligencia. Fue una muerte natural, tuvo un infarto”, indicó.

La muerte de Jorge “Roña” Castro conmocionó a todos luego de darse a conocer que se descompensó en el Bingo de Morón. En ese sentido, una de sus hijas, relató las últimas palabras del boxeador. "Me decía que le dolía el pecho", señaló.

Esta mañana y ante los medios de comunicación, Quimey relató cómo fueron los últimos momentos del excampeón al momento de la descompensación. “ Él estaba bien y de repente me dice ‘me duele el pecho’ . Él no fumaba, solo cuando iba al bingo. Se fue al baño y luego cuando salió me volvió a decir que le dolía el pecho y que sentía una presión en ese lugar ”, explicó.

Después de ese momento, llamaron al personal de seguridad del lugar. Castro fue trasladado a una habitación aparte, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, no lograron salvarlo. “Siempre estuvimos junto a él”, señaló luego de explicar que junto a su madre habían ido al bingo, como solían hacerlo. Aunque sus padres ya no están en pareja desde hace 15 años, mantienen una relación de amistad y compartían encuentros familiares.

En relación con los comentarios de Marcos Tolosa, amigo del "Roña" que se encontraba jugando en una máquina junto al él, Quimey negó una demora a la hora de la atención a su padre en el lugar. “No hubo negligencia médica. La ambulancia no tardó en llegar y lo atendieron rápido”, sostuvo.

“ Fue una muerte natural, tuvo un infarto . Él era diabético, insulano dependiente, pero siempre se controló, él no tomaba alcohol. Nos quedamos con que la causa fue por muerte natural, espero que sepan respetar eso”, agregó.

Murió Roña Castro: la desgarradora despedida de su novia en redes sociales

Luego del fallecimiento de Jorge Roña Castro, el excampeón mundial de boxeo, luego de una descompensación en el bingo de Morón, su pareja Noelia Vigliarolo lo despidió con un desgarrador mensaje en las redes sociales. “Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, escribió.

“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

Redes sociales

Y agregó: “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”.

Además, en el posteo reveló que tenían pensado comprometerse el día de la madre en el viaje a la Costa Atlántica. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”.