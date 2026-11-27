Como cada viernes en Inteligencia Artesanal por C5N, Nancy Pazos abrió el programa con su editorial. Con una copa en la mano, la periodista comenzó a analizar la actualidad política y apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei, a quien cuestionó por las presiones del Gobierno para censurar la publicación de una columna periodística que revelaba la actualidad económica.
En el primer tramo de su programa, la periodista hizo referencia al entusiasmo de Diego Santilli, jefe de Gabinete, tras las victorias en el Congreso, y cuestionó que celebraran la baja del riesgo país. "Señor ministro, arrancamos el año en 571, llegamos a 400. Festejar estar en casi 1.000 es como festejar que la fiebre te bajó", ironizó y remató: "Seguís en la cama, querido".
Sin embargo, Pazos cambió el tono de su editorial cuando hizo referencia a las presiones del Gobierno para impedir la publicación de una columna económica en el diario Clarín. "Hoy, Javo, a vos que no te voy a soltar, mientras tus ministros y jefes festejaban, en la Argentina pasó algo que yo en casi 40 años de profesión no había visto de esta manera en democracia", disparó.
Nancy Pazos como cada viernes en Inteligencia Artesanal.
De acuerdo con lo que explicó Pazos, la columna periodística habría dejado al descubierto diferencias entre Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Además, en una versión difundida por otro periodista, el artículo habría sido retirado tras recibir presiones del Gobierno. "Ahí está el pecado. No es que alguien te insultó, es que alguien contó que tu propio ministro está cansado de vos", lanzó la conductora.
Nancy Pazos cuestionó a Javier Milei por su discurso sobre la libertad
En este contexto, la periodista recordó las declaraciones del mandatario contra los trabajadores de prensa y lanzó una contundente reflexión: "Una vez dijiste que a los periodistas había que quemarlos en la hoguera. Bueno, no hubo hoguera, hubo algo más prolijo: una página que nunca existió. El fuego se cambió por la tijera y, la verdad, no sé qué es peor", expresó.
Acto seguido, Pazos apuntó directamente contra una de las principales banderas que levantó Javier Milei durante su campaña presidencial. "El presidente que hizo campaña al grito de 'Viva la libertad, carajo'. ¿Te acordás, Javo? Hace rato que no lo gritás. ¿Será que no hay mucho para gritar?", cuestionó.
Para finalizar, la conductora reivindicó la libertad de expresión, cuestionó la censura frente a las opiniones diferentes y manifestó públicamente su solidaridad con el periodista involucrado, más allá de sus diferencias ideológicas. "Desde acá, toda mi solidaridad con el colega, más allá de que no pensamos igual. Tiene derecho a expresarse y dar información", concluyó.