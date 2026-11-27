Tragedia en Miramar: hallan a una bebé enterrada en una casa abandonada y detienen al padrastro de la madre La recién nacida de un mes había sido retirada sin alta médica del Hospital de Miramar junto a su familia. Tras una intensa búsqueda a pie hasta Mar del Plata, la Policía encontró el cuerpo y la Justicia imputó al hombre de 52 años por homicidio agravado por alevosía. Por Agregar C5N en









El hombre detenido en la investigación por la muerte de una bebé en Miramar.

Un hombre de 52 años fue detenido e imputado por homicidio agravado por alevosía tras el dramático hallazgo del cuerpo de una bebé de un mes enterrada en una vivienda en construcción abandonada en el barrio Playa Los Lobos. El descubrimiento ocurrió pasada la medianoche en una edificación sin cerramientos ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Nautilus y Almejas, donde los investigadores encontraron el cadáver sepultado bajo pequeñas piedras y envuelto en un buzo. El fiscal descentralizado de Miramar, Rodolfo Moure, dispuso la inmediata detención del acusado, quien se negó a declarar y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

La trágica secuencia comenzó cuando el grupo familiar fue retirado sin autorización médica del Hospital de Miramar. En dicho centro de salud permanecían internadas dos hermanas de 15 y 17 años con retraso madurativo y bajo seguimiento del área de servicios sociales; la mayor había dado a luz a la bebé hacía poco más de tres semanas, mientras que la menor atravesaba un embarazo. Cerca de las 4.30 de la madrugada del lunes, la madre de las adolescentes las retiró del nosocomio sin el alta correspondiente, lo que llevó a las autoridades hospitalarias a realizar la denuncia e iniciar una causa por averiguación de paradero.

El acusado fue trasladado en el marco de la investigación judicial. El grupo familiar, originario de José C. Paz y en situación de extrema marginalidad, inició una caminata a pie desde Miramar en dirección a Mar del Plata con la intención de regresar al conurbano bonaerense. El grupo estaba integrado por siete personas: la pareja de adultos, las dos adolescentes, un niño de 13 años, un bebé de un año y la recién nacida. Luego de varios días de búsqueda en los que intervinieron efectivos policiales y la DDI, las autoridades lograron interceptar al núcleo familiar en la zona costera de Cabo Corrientes y en una vivienda sobre la avenida Peralta Ramos al 4600.

Al momento de la localización de la familia, las fuerzas de seguridad advirtieron con alarma la ausencia de la recién nacida. Ante el interrogatorio de los agentes, la abuela de la bebé confesó que la pequeña había fallecido durante el trayecto y que la habían sepultado en una construcción de Playa Los Lobos. De inmediato, el fiscal Moure se trasladó al lugar junto con la mujer para ubicar el sitio del hallazgo, dando intervención paralelamente a la Comisaría de la Mujer y la Familia y al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

En el lugar de los hechos, personal de la Policía Científica y una médica policial realizaron las primeras pericias y el examen preliminar sobre el cuerpo de la niña. Mientras se aguardan los resultados definitivos de la operación de autopsia para establecer las causas exactas del deceso, la Justicia no ha descartado medidas contra otros integrantes de la familia y solicitará estudios comparativos de ADN para determinar la relación entre el detenido y los embarazos de las menores de edad.

El hombre de 52 años fue detenido e imputado por homicidio agravado por alevosía.