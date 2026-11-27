La ausencia de la diva en una campaña publicitaria del canal despertó todo tipo de especulaciones y trascendieron detalles sobre un posible desembarco en un canal competencia.

En las últimas horas, Mirtha Legrand quedó en el centro de la polémica por una llamativa ausencia que despertó sospechas sobre su futuro televisivo.

Juanita Viale contó cómo son los días de Mirtha Legrand alejada de la TV: "Como la vuelta al perro"

Todo comenzó cuando eltrece lanzó una campaña publicitaria para promocionar sus transmisiones en 4K. Si bien participaron las principales figuras del canal, la diva de los almuerzos quedó afuera del spot, gesto que causó un gran revuelo. La situación llamó aún más la atención cuando se conoció una segunda imagen promocional, en la que Moria Casán, Mario Pergolini y Guido Kaczka ocupaban los lugares más destacados. Si bien Juana Viale también aparecía, su abuela no estaba.

De acuerdo con lo que revelaron en el ciclo de espectáculos Primicias Ya, desde el canal explicaron que no pudieron realizar con Mirtha la producción necesaria para la campaña y prefirieron no insistir.

En medio de las especulaciones, también trascendió que Telefe estaría interesado en incorporar tanto a Mirtha Legrand como a Juana Viale y las producciones de Storylab.

De acuerdo con la información que brindaron en el ciclo de espectáculos, Nacho Viale estaría tratando de negociar para ampliar la presencia de su productora en la programación de eltrece.

En ese sentido, una fuente cercana a la diva lanzó una contundente advertencia sobre las consecuencias que podría tener una negociación frustrada: "Se van a equivocar y van a perder todo. Y cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand".

Juanita Viale contó cómo son los días de Mirtha Legrand alejada de la TV: "Como la vuelta al perro"

Juana Viale sigue reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en los programas de los sábados por la noche y siempre le manda saludos, pero también cuenta detalles íntimos de la diva. En esta oportunidad, entre risas, reveló cómo son los días de la histórica conductora alejada de la televisión.

Durante la última emisión de la Noche de Mirtha (eltrece), la actriz tuvo de invitados a Robertito Funes Ugarte, Ignacio Ortelli, Rocío Marengo y Pablo Quirno, quienes le mandaron saludos en vivo a la dueña de los almuerzos y le consultaron cómo se encontraba en medio de su recuperación luego de haber permanecido internada durante 18 días por un cuadro de neumopatía, en el mes de septiembre.

Mirtha Legrand en el cumple de su hija Marcela Tinayre.

Si bien Juana primero confesó que su abuela la mira siempre y no la corrige, pero sí dice que "estuvo buena la mesa, cómo charlamos" y que "siempre está muy atenta", también confesó una intimidad familiar que despertó la risa de la propia Viale y de los presentes en la mesa.

"El otro día yo estaba haciendo una cosa en la puerta de mi casa y de repente miro así y estaba mi mamá y mi abuela paseando por Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, vivo lejos", confesó y agregó: "Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia".