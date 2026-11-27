Catalina Gorostidi mostró sus nuevos retoques estéticos y la fulminaron en las redes: "Más te tocás, más envejecés" La exparticipante de Gran Hermano compartió su intervención estética, pero lo que comenzó como una recomendación terminó en un fuerte cruce entre sus seguidores, quienes se enfrentaron por los comentarios sobre su apariencia física. Agregar C5N en









Los retoques estéticos de Catalina Gorostidi le valieron varias críticas.

Catalina Gorostidi recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores los retoques estéticos que se realizó en distintas zonas del rostro. La exparticipante de Gran Hermano contó cómo fue el procedimiento y adelantó que dentro de 15 días deberá regresar al consultorio para realizarse el retoque final. Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la publicación desató una ola de críticas.

A través de un video, la influencer brindó detalles de los tratamientos a los que se sometió. "Pasé por el consultorio del Dr. Fabri para hacerme bótox en la frente y alrededor de los ojos, y ácido hialurónico en los labios", explicó.

La publicación también incluyó un mensaje de agradecimiento al profesional que la atendió: "Quiero destacar no solamente lo profesional que es y lo natural que quedan sus trabajos, sino también su calidad humana. Es un genio, súper copado y con una energía hermosa".

Catalina Gorostidi vía Instagram. Catalina Gorostidi recibió una lluvia de críticas tras mostrar sus retoques estéticos Como suele suceder con las publicaciones de la ex Gran Hermano, el video generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos cuestionaron los procedimientos estéticos y hasta apuntaron contra su apariencia física, otros salieron en su defensa y repudiaron los ataques.

"Más te tocás, más envejecés", escribió una usuaria. A ese comentario se sumaron otros que no solo cuestionaron el resultado de los retoques, sino que también hicieron referencia a su peso.

Frente a la cantidad de mensajes negativos, varios seguidores de Catalina se mostraron indignados y cuestionaron la saña con la que se expresaron algunos internautas. "¿Por qué la agreden tanto y a su vez la siguen?" y "Ay, Dios mío, déjenla ser feliz”", fueron algunos de los comentarios que se leyeron. Por último, el propio profesional que atendió a la pediatra también se hizo presente en la publicación y le agradeció por haber confiado en su trabajo: "Cata, un placer atenderte y que te hayas ido feliz".