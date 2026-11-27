Tiago PZK sorprendió al revelar que planea tener su primer hijo con La Joaqui en 2027: "Ya lo decidí" En medio del gran momento sentimental que atraviesa, el cantante contó como comenzó su historia de amor con la artista y contó sus deseos de agrandar la familia. Agregar C5N en









Tiago PZK se sinceró sobre su historia de amor con La Joaqui y contó sus deseos de agrandar la familia.

Tiago PZK está cada día más enamorado de La Joaqui. Si bien hace poco tiempo que oficializaron su relación, el cantante ya hace planes a futuro con la referente del RKT. En ese contexto, se sinceró sobre sus deseos de formar una familia junto a ella y sorprendió con una inesperada confesión.

Fue durante una entrevista con el streamer Gabino Silva que el artista reveló sus intenciones de convertirse en papá en 2027. "Quiero tener tres. El año que viene será el primero, ya lo decidí. Me gustaría que sea varón. Pasa que mi señora ya tiene dos nenas y también quiere un nene", lanzó.

Lejos de ocultar lo enamorado que está, Tiago destacó la madurez de Joaquina y contó qué fue lo que lo conquistó de su personalidad. "A mí me enamora la mentalidad de las personas, cuando proyectan, trabajan y saben lo que quieren. Ella me incentiva y me motiva a ser mejor", aseguró.

La Joaqui y Tiago PZK, muy enamorados. Por último, el cantante recordó cómo conoció a La Joaqui y reveló que su historia comenzó mucho antes de que se pusieran en pareja. "Fue hace muchos años, en el ámbito del trap. Hablamos mucho tiempo, pero cortamos cabida por cuestiones de la vida. Nunca más la vi. Ahora estoy muy enamorado", concluyó.

La Joaqui enfrentó los rumores de embarazo y sorprendió con su respuesta La Joaqui volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendieran fuertes rumores de embarazo. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer la versión durante su programa de streaming y reveló cuál fue la reacción de la cantante.

El conductor contó que, tras recibir la información, decidió comunicarse directamente con la artista para conocer su versión. Sin embargo, la cantante no tardó en desmentir las especulaciones y sorprendió con una contundente respuesta. "Hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: 'No, nada que ver, estoy morfando mucho'", detalló De Brito al reproducir la conversación que mantuvo con la cantante. Lejos de esquivar el tema, la artista dejó en claro que no está esperando un bebé y atribuyó cualquier posible cambio en su cuerpo a que está comiendo más de lo habitual. De esta manera, buscó ponerle un freno a las versiones que comenzaron a circular sobre su vida privada.