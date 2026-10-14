14 de octubre de 2026 Inicio
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Luto en el boxeo: murió Jorge "Roña" Castro, campeón del mundo y referente del compromiso social

El exboxeador tenía 59 años y dejó una huella en el deporte argentino con su consagración mundial. También incursionó en la política y dedicó parte de su vida a ayudar a los sectores más vulnerables, con comedores y merenderos.

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Falleció tras descomensarse en el Bingo de Morón. 

Falleció tras descomensarse en el Bingo de Morón. 

Jorge “Roña” Castro, una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino y excampeón mundial, murió a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón. Su trayectoria estuvo marcada por las grandes noches sobre el ring, pero también por una faceta menos conocida: su compromiso social y el trabajo solidario que impulsó para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

Falleció Roña Castro a sus 59 años.
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Jonathan Di Primio, amigo y compañero de un programa de streaming sobre boxeo del "Roña", se encontraba junto al exboxeador en el momento del deceso. Según informó, el campeón del mundo sufrió un fuerte dolor de pecho y se descompensó alrededor de la medianoche.

Su nombre quedó ligado a una de las grandes hazañas del boxeo nacional. En agosto de 1994 se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras vencer al estadounidense Reggie Johnson. Meses después, protagonizó una remontada histórica frente a John David Jackson, en México, con un nocaut recordado como "la mano de Dios" que lo convirtió en una leyenda popular.

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, Castro desarrolló una extensa carrera profesional y construyó una identidad propia dentro y fuera del cuadrilátero. Su estilo aguerrido y su personalidad lo llevaron a convertirse en uno de los boxeadores más populares de la Argentina.

Jorge "Roña" Castro: de campeón del mundo a referente solidario

Después de sus años de gloria deportiva, Castro mantuvo su presencia pública a través de la televisión y también tuvo un paso por la política. Sin embargo, en los últimos años una parte central de su vida estuvo dedicada al compromiso social.

Durante la pandemia de coronavirus, convirtió su gimnasio de Temperley en un espacio de ayuda para quienes atravesaban dificultades económicas. La iniciativa creció hasta conformar una red de comedores y merenderos en el conurbano bonaerense.

En septiembre de este año, el propio Castro contó que coordinaba 14 comedores y nueve merenderos, con asistencia para miles de personas. Su tarea incluía conseguir alimentos, distribuir mercadería y sostener la atención cotidiana de familias que no lograban cubrir sus necesidades básicas.

Ese compromiso se había convertido en una marca de su vida lejos del ring. El exboxeador dedicaba buena parte de sus días a conseguir provisiones y organizar la ayuda, una labor que lo mantenía en contacto directo con las necesidades de los barrios.

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