El mensaje de la familia de Graciela Mayer, la argentina que murió en Punta del Este El comunicado, compartido en redes sociales por su hermana de 36 años, brinda más información sobre la repatriación de sus restos. Por Agregar C5N en









Graciela Mayer murió en Punta del Este.

A horas de confirmado el deceso de Graciela Mayer, la mujer argentina que murió en las playas de Punta del Este, su familia compartió un comunicado en redes sociales y confirmaron que todavía no hay fecha para el velatorio debido a la demora en los trámites de repatriación del cuerpo.

En el escrito, los allegados agradecieron la preocupación recibida en las últimas horas y confirmaron el deceso: "Ante las numerosas consultas recibidas, la familia de Graciela Mayer quiere informar que lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente ocurrido en la República Oriental del Uruguay".

Respecto de los pasos a seguir para realizar la despedida en la provincia de Entre Ríos, los familiares detallaron que el proceso está sujeto a gestiones consulares y legales propias de un fallecimiento en el exterior.

"Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina", precisaron. Por ese motivo, aclararon que "todavía no es posible confirmar la fecha y el horario del velatorio, que se llevará a cabo en la ciudad de Viale, una vez que se concrete su traslado".

Sobre el final del comunicado, el entorno de Mayer pidió respeto y privacidad mientras aguardan la resolución de los trámites: "La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil. Se informará oportunamente cualquier novedad. Muchas gracias por su comprensión y respeto".

"Todo es dolor. Descansá en paz, hermana", concluye la carta en redes.