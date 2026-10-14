14 de octubre de 2026 Inicio
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Así fueron los últimos minutos del "Roña" Castro

Marcos Tolosa, quien estaba junto al exboxeador cuando se descompensó, aseguró que permaneció varios minutos sin recibir atención y cuestionó que el bingo de Morón no contara con una ambulancia ni personal de enfermería.

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Así fueron los últimos minutos del Roña Castro

La muerte de Jorge “Roña” Castro, el excampeón mundial de boxeo que falleció este miércoles a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón, quedó envuelta en una fuerte denuncia por la presunta falta de atención médica en el establecimiento.

Jorge Roña Castro murió a los 59 años tras un infarto en el Bingo.
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Marcos Tolosa, amigo del "Roña" que se encontraba jugando en una máquina junto al él, reconstruyó los últimos minutos y cuestionó la demora en la llegada de asistencia. “Simplemente se descompuso. Me dice: ‘Me duele el pecho’ y cayó”, relató Tolosa durante una entrevista en Radio Mitre. También mencionó que el deportista padecía diabetes, aunque la causa de su fallecimiento todavía no fue determinada oficialmente.

El testigo sostuvo que Castro todavía estaba con vida cuando se desplomó y afirmó que transcurrieron alrededor de 15 minutos hasta que llegó la ambulancia. “Lo dejaron morir”, denunció, al expresar su indignación por lo ocurrido.

Tolosa también apuntó contra las condiciones de asistencia sanitaria del lugar. Según contó, concurre al bingo desde hace 28 años y, de acuerdo con su testimonio, el establecimiento no contaba con una ambulancia ni con una enfermera disponible en el interior.

“Acá tienen que tener una ambulancia como tenían los gallegos antes. Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, manifestó.

La hija del "Roña" Castro desmintió la versión de Tolosa

Kimey, una de las hijas del exboxeador quien se encontraba con su padre en el bingo, desmintió la versión de Tolosa y aseguró que Castro recibió atención médica en el lugar.

"Él estaba bien y de repente me dice ´me duele el pecho´. Él no fumaba, solo cuando iba al bingo. Se fue al baño y cuando volvió siguió diciendo que sentía una presión en el pecho. Siempre estuvimos junto a él", contó en diálogo con los medios desde la puerta de su casa.

"No hubo negligencia médica. No hubo testigos porque él se fue totalmente consciente y caminando. La ambulancia no tardó en llegar. Fue una muerte natural, tuvo un infarto. Era diabético, insulino dependiente. Siempre se controló", agregó.

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