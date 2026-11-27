Sebastián Arias y Braulia Liliana Pérez fueron encontrados cinco días después de que sus allegados perdieran contacto con ellos. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y una de las hipótesis apunta a un homicidio seguido de suicidio.

Un hombre identificado como Sebastián Arias y su madre, Braulia Liliana Pérez, fueron encontrados sin vida este jueves en una vivienda del barrio Villa Dalcar, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, cinco días después de que sus allegados perdieran contacto con ellos.

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Según detalló El Doce, el hallazgo ocurrió cuando la empleada doméstica de la familia se presentó en el domicilio junto a su esposo, después de no recibir nuevas indicaciones de Arias para retomar sus tareas. Al ingresar a la propiedad, encontraron los cuerpos en distintos sectores del inmueble y dieron aviso a las autoridades.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Competencia Múltiple 2, que intenta establecer cuándo y cómo ocurrieron los fallecimientos. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que los investigadores estiman que las muertes se produjeron varios días antes del operativo, aunque resta determinar la fecha exacta.

Los primeros peritajes no detectaron signos de violencia en los accesos a la vivienda. Braulia fue encontrada en su habitación, mientras que Sebastián estaba en la cochera, donde también se encontraba su automóvil. Los investigadores relevaron además anotaciones vinculadas con el acceso a teléfonos y cuentas bancarias.

El operativo policial se realizó en una casa del barrio Villa Dalcar, en Río Cuarto.

Una de las hipótesis que trascendió es la de un homicidio seguido de suicidio, aunque hasta el momento no fue confirmada oficialmente. La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación y aguarda los resultados de las autopsias para establecer las causas de las muertes y reconstruir qué ocurrió dentro de la propiedad.

Los últimos mensajes de Sebastián Arias antes del hallazgo

El pasado sábado 21 de noviembre, cinco días antes del descubrimiento de los cuerpos, Arias había mantenido contacto con dos personas de su entorno. Uno de esos intercambios fue con Joel Marretta, integrante de la Fundación Amparo Marretta, organización solidaria con la que colaboraba. El mensaje llegó a las 6:43.

Según contó Marretta, Sebastián le había propuesto encontrarse esa misma tarde en su casa de Villa Dalcar, aunque la reunión finalmente no se concretó. Apenas dos minutos después, a las 6:45, el hombre volvió a utilizar su teléfono para comunicarse con otra persona.

La Policía trabajó en una vivienda del barrio Villa Dalcar, donde encontraron los dos cuerpos. El Doce

En ese caso, el destinatario fue Patricia Reyes, la empleada doméstica de la familia. Arias le pidió que no fuera a trabajar porque, según le explicó, él y su madre viajarían a Alta Gracia. También le indicó que le avisaría cuándo debía retomar sus tareas después del supuesto viaje.

Reyes contó que el viernes anterior había recibido otra indicación que le llamó la atención: Sebastián le había avisado que dejaría abierta la puerta principal de la vivienda, algo que no acostumbraba hacer porque Braulia solía recibirla personalmente. "Me pareció raro", reconoció sobre el mensaje del supuesto viaje en diálogo con el programa local Telediario.

La empleada aguardó el mensaje que Arias le había prometido para el lunes, pero nunca llegó. Después de varios intentos de comunicación sin respuesta, decidió acercarse a la propiedad el jueves 26 junto a su esposo. Fue entonces cuando encontraron los cuerpos y se desencadenó el operativo policial y judicial.