Murió el empresario Jorge Born: la historia del heredero de Bunge y Born que sobrevivió al secuestro de Montoneros El histórico referente corporativo estuvo seis meses cautivo en 1974 tras el pago de un rescate récord de 60 millones de dólares. Años más tarde, diseñó el "Plan BB" durante el gobierno de Carlos Menem y entabló una insólita alianza comercial con su antiguo captor, Rodolfo Galimberti. Por Agregar C5N en









El empresario tenía una extensa trayectoria en el conglomerado Bunge y Born.

El empresario Jorge Born, uno de los referentes más influyentes del ámbito corporativo argentino y heredero del grupo Bunge y Born, falleció a los 92 años. Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, su trayectoria estuvo marcada por acontecimientos centrales de la vida económica, política y social del país durante la segunda mitad del siglo XX. Su fallecimiento cierra el capítulo de una figura cuyo apellido quedó indefectiblemente asociado al poder empresarial, a hechos trágicos de la historia nacional y a decisiones de alto impacto en la gestión pública.

Jorge Born permaneció secuestrado durante seis meses por Montoneros, en 1974. Educado en el Colegio Nacional de Buenos Aires y egresado de la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, Born asumió un rol central en la conducción de Bunge y Born. La emblemática compañía, consolidada como una de las primeras multinacionales de origen argentino y líder del comercio agroexportador, llegó a controlar firmas históricas como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera. Ese volumen de negocios otorgó al grupo una relevancia estratégica en el abastecimiento interno de alimentos y productos industriales, proyectando a la familia Born al centro del mapa económico continental.

En septiembre de 1974, la vida del empresario dio un vuelco dramático cuando la organización armada Montoneros emboscó el vehículo en el que viajaba junto a su hermano Juan. Ambos fueron mantenidos cautivos en el sótano de una carpintería en Carapachay, partido de Vicente López, prolongándose el cautiverio de Jorge durante seis meses hasta que fue liberado tras el pago de un rescate de 60 millones de dólares, señalado como el más caro de la historia. Tras la traumática experiencia y la compleja negociación para hacer efectiva la entrega del dinero, la familia resolvió abandonar la Argentina y trasladar su residencia habitual a San Pablo, Brasil.

Born junto a su exsecuestrador, Rodolfo Galimberti y el empresario Corcho Rodríguez. Con el advenimiento del gobierno de Carlos Menem en 1989, Born retornó a la escena pública con un papel protagónico al proponer el denominado "Plan BB", un programa económico enfocado en la desregulación y la apertura para contener la hiperinflación. La iniciativa impulsó la llegada al Ministerio de Economía de ejecutivos de la corporación como Miguel Ángel Roig -quien falleció pocos días después de asumir- y posteriormente Néstor Rapanelli. Sin embargo, la imposibilidad del plan para detener la espiral inflacionaria desembocó en el desplazamiento de Born de la conducción del grupo por parte de Octavio Caraballo, lo que inició un proceso de reestructuración que concluyó con la salida definitiva de la familia del mando de la empresa.