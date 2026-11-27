A cuatro meses de su renuncia, la modelo rompió el silencio y contó qué situaciones le generaban incomodidad en el programa y sus deseos laborales.

Cuando Paula Chaves anunció su salida de Tapados de Laburo, el programa de streaming que integraba en Olga, brindó una breve explicación sobre su decisión. Sin embargo, detrás de su renuncia había motivos que hasta el momento no había contado.

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A cuatro meses de haber dado un paso al costado, la modelo se sinceró sobre su abrupta salida durante una entrevista con José María Listorti en Blender At Night. Allí destacó lo positivo de su experiencia en Olga, aunque reconoció que, en el último tramo, le resultaba difícil adaptarse a los cambios que atravesaba el programa.

En ese sentido, Chaves recordó con cariño su primer año en el ciclo y el vínculo que construyó con sus compañeros. "El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo donde no la pasé muy bien", sostuvo.

Sin embargo, la buena relación con el equipo no fue suficiente para dejar de lado la incomodidad que comenzó a sentir. "Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo no me estaba sintiendo cómoda", confesó.

Con el correr de los meses, la modelo sintió que cada vez le costaba más involucrarse en determinadas conversaciones y acompañar la dinámica del programa. "Me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas. No me sentía cómoda y sentía que estaba frenando al resto", explicó.

A su vez, hizo referencia a los cambios que atravesaba el ciclo y que terminaron influyendo en su decisión. "Tal vez tenía que ir para un lado donde iba el programa. Se estaba buscando un nuevo rumbo, entró Cami Fortunato…", indicó.

Paula Chaves y su deseo de volver a la televisión

Frente a este panorama, Chaves reconoció que no estaba dispuesta a cambiar su forma de ser para encajar en la nueva propuesta. "Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas", afirmó.

Fue entonces cuando decidió priorizar su bienestar y dar un paso al costado. "Yo no me quedo donde la paso mal", sentenció.

Paula Chaves.

Lejos de querer alejarse definitivamente de los medios, la conductora dejó en claro cuáles son sus prioridades a la hora de encarar nuevos proyectos. "Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo", concluyó.