El traslado de los reclusos hacia el penal de Marcos Paz comenzó en octubre y terminó de completarse en noviembre. Dentro del predio de casi cinco hectáreas, el club busca recuperar terrenos que originalmente le pertenecían y luego pasaron a formar parte del complejo penitenciario.

A pocos días de que se completara el traslado de más de 1.400 personas privadas de la libertad que se alojaban en la cárcel de Devoto, comienzan las especulaciones de cómo se ocupará ese espacio dentro del barrio porteño que integra la Comuna 11.

Uno de los principales postores para batallar por el espacio es el Club Atlético General Lamadrid, que encarna una lucha profunda para recuperar terrenos que originalmente correspondían al club al momento de su fundación. C5N dialogó con su presidente, Flavio Fernández, quien contó más detalles sobre el reclamo en concreto.

Puntualmente, el pedido apunta a recuperar el sector trasero de la manzana que ocupa el club, un espacio donde funcionaban antiguos talleres mecánicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) destinados a la reparación de vehículos de traslado de detenidos.

"Entendemos que ya se hizo efectivo el traspaso de la cárcel y que se va a proceder a la demolición para construir un proyecto nuevo para la Ciudad . Como ese pedacito está en la manzana de enfrente y no tiene nada que ver con la demolición del penal, lo que planteamos es la posibilidad de que se restituya al club", explicó el dirigente.

Para fundamentar la solicitud, Fernández repasó la historia de la entidad fundada el 11 de mayo de 1950. Al igual que muchos clubes de barrio, Lamadrid nació del esfuerzo de un grupo de vecinos que limpió un predio abandonado, originalmente perteneciente al Estado nacional pero sin uso, para levantar una cancha de fútbol y un buffet.

Gentileza Club Atlético General Lamadrid

Sin embargo, trece años después de su fundación, la distribución del predio cambió. "En 1963, el Servicio Penitenciario avanzó reclamando esos terrenos. Se llegó a una negociación en la que nos dieron permiso para quedarnos donde estamos hoy, pero ellos se quedaron con toda la parte de atrás del club, donde levantaron esos talleres", precisó Fernández.

Si bien la comisión directiva aún no realizó una presentación administrativa formal, el titular de Lamadrid confirmó que ya mantienen conversaciones informales con referentes de distintos espacios políticos y actores vinculados al traspaso del penal. El objetivo inmediato es visibilizar la situación antes de que el tema llegue al recinto.

En los próximos días, la Legislatura porteña tratará el cambio de nomenclatura urbana de la zona, actualmente catalogada para uso penitenciario, para habilitar nuevos desarrollos inmobiliarios y urbanos a partir de la rezonificación de las hectáreas involucradas. "Estamos viendo cómo viene el proyecto para tratar de entrar ahí y discutir que ese terreno vuelva con nosotros. Tenemos todo preparado para hacerlo de manera formal en el momento adecuado", señaló Fernández.

Para el dirigente, la ampliación resulta aún más urgente si se tiene en cuenta la transformación demográfica que traerá la urbanización del predio de enfrente: "Con el proyecto que dicen que van a hacer, van a venir a vivir unas 3.000 personas más al barrio. Es el momento adecuado para plantear esta discusión".

Lamadrid, un club rodeado de barrio.

"Hoy tenemos que decirles que no a chicos del barrio": la necesidad de ampliar el club

Más allá de lo urbanístico, el reclamo responde a una emergencia edilicia concreta. En los últimos años, la institución atravesó una fuerte renovación social y deportiva que desbordó su capacidad instalada, por lo que desde la institución buscan recuperar esos terrenos para expandir al club.

Según contó Fernández, actualmente, más de 1.200 chicas y chicos practican deportes en Lamadrid, por lo que la falta de metros cuadrados obliga al club a alquilar predios externos para entrenar, sumado también a la imposibilidad de sumar socios infantiles. "Muchas veces no podemos dejar que se incorporen más chicos del barrio porque no tenemos más lugar", lamentó el presidente.

En ese sentido, el dirigente dimensionó el impacto que tendría recuperar la parcela lindera. "Ese pedacito de terreno, que es poco para ellos, para nosotros son 40 años de vida. Es un espacio chico, pero ahí podemos construir un gimnasio nuevo y hasta un natatorio para darle más lugar a los chicos de Devoto", cerró.