Una localidad bonaerense tendrá una jornada especial a fin de mes por una celebración vinculada a su historia. Conocé qué trabajadores estarán alcanzados por la medida y cómo queda el calendario de descansos de 2026.

Bermúdez, localidad del partido bonaerense de Lincoln, tendrá un día no laborable el lunes 30 de noviembre por su aniversario fundacional.

Será feriado el lunes 30 de noviembre en 2026 : una localidad en el partido bonaerense de Lincoln, tendrá un día no laborable por su aniversario fundacional. La fecha permitirá un fin de semana largo para determinados trabajadores y tendrá distintos alcances según la actividad, ¿a quienes alcanza?.

La disposición está contemplada en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, que establece jornadas no laborables y feriados optativos para distintas localidades de la provincia durante noviembre. Es importante aclarar que se trata de una celebración local y que la medida corresponde a dicha región, no a todo el partido de Lincoln.

En tanto, para la industria, el comercio y las restantes actividades, la jornada tendrá carácter de feriado optativo. Esto significa que cada empleador podrá decidir si mantiene la actividad o concede el día de descanso.

La localidad de Bermúdez , ubicada en el partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, tendrá un feriado local el lunes 30 de noviembre de 2026 por su aniversario fundacional . Como la fecha cae al comienzo de la semana, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 28 hasta el lunes 30. De acuerdo con la normativa provincial, será no laborable para:

El calendario nacional distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Estas fechas determinan los descansos de alcance nacional y la posibilidad de conformar fines de semana largos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de 2026 contempla feriados inamovibles, fechas trasladables y días no laborables con fines turísticos. Cada categoría tiene características particulares y determina cómo se organizan los descansos durante el año.

Feriados inamovibles

Son las jornadas que se conmemoran en una fecha fija y no se trasladan a otro día. En 2026, los feriados nacionales inamovibles son:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Son aquellos que pueden cambiar de fecha para favorecer la organización de los fines de semana largos. La Ley 27.399 establece que, cuando coinciden con martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior; cuando caen jueves o viernes, pasan al lunes siguiente.

En 2026, estas fechas corresponden a:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladado desde el miércoles 17 de junio.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

El Gobierno nacional estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2026, con el objetivo de promover los viajes dentro del país y generar fines de semana extendidos: