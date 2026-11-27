En diálogo con C5N, los artistas contaron cómo fueron sus días de encierro y revelaron el maltrato que sufrieron por parte de las autoridades migratorias.

Gustavo Romanello y Agustín Baccega se encuentran en libertad bajo fianza y hablaron sobre cómo fueron sus días detenidos.

Tras vivir una verdadera pesadilla en Estados Unidos, los acróbatas argentinos Gustavo Romanello y Agustín Baccega recuperaron su libertad bajo fianza y rompieron el silencio. En diálogo con C5N, contaron detalles del calvario que atravesaron durante los 18 días que permanecieron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Los artistas estaban a punto de tomar un vuelo para asistir al funeral de un amigo cuando fueron detenidos por las autoridades migratorias por presuntas regularidades en su documentación.

“Todavía seguimos en Phoenix”, explicó Romanello, quien manifestó su deseo de regresar a Orlando para volver a sus actividades laborales. Pese al miedo y la incertidumbre que los invade tras lo sucedido, ambos aseguraron que quieren continuar con el proyecto de vida que construyeron en Estados Unidos.

Con respecto a los motivos de la detención, Baccega cuestionó el accionar de las autoridades migratorias y fue contundente: “No estamos ilegales, teníamos todos los papeles”.

Sin embargo, uno de los momentos más angustiantes de la entrevista fue cuando brindaron detalles de las condiciones en las que permanecieron detenidos. Durante los 18 días de encierro, el matrimonio estuvo separado y alojado en diferentes alcaldías.

"Quieren que estés miserable para que pidas la deportación o que te vayas" El testimonio de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, los dos argentinos detenidos por el ICE que ya recuperaron su libertad. https://t.co/edYEpMrmAB — C5N (@C5N) November 27, 2026

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Romanello reveló que tuvo que compartir un espacio con baños y duchas sin privacidad y que recibió una sola muda de ropa para toda su estadía. Además, denunció las pésimas condiciones de higiene.

En ese sentido, consideró que las autoridades buscan desgastar emocionalmente a los detenidos para que terminen solicitando su propia deportación. “Buscan que sufras, es horrible”, expresó.

A la espera de que se resuelva su situación migratoria, ambos aseguraron que estuvieron acompañados por sus amigos y familiares, quienes les brindaron asistencia económica, legal y emocional durante el encierro. “Sin ellos hubiese sido imposible”, concluyeron.