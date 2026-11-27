El presidente de APTRA sufrió una descompensación camino al aeropuerto de Ezeiza y debió suspender su participación en los Martín Fierro Latino.

En las últimas horas se encendieron las alarmas por el estado de salud de Luis Ventura . El periodista sufrió una descompensación cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza y debió ser internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad.

La noticia fue dada a conocer por Nicolás Peralta en Sálvese quien pueda, donde brindó detalles de lo sucedido y confirmó que el presidente de APTRA no podrá viajar a Miami para participar de una nueva edición de los Martín Fierro Latino.

De acuerdo con lo que relató el panelista, Ventura había terminado su programa en Radio del Plata cuando su socio pasó a buscarlo para llevarlo al aeropuerto. Sin embargo, comenzó a sentirse mal, por lo que debió suspender el viaje y recibir atención médica.

"Estaba haciendo su programa en Radio del Plata como todos los días. Hace un rato, lo pasó a buscar su socio para llevarlo a Ezeiza y se descompuso camino al aeropuerto. Se bajó de este viaje, no va a viajar a Miami al Martín Fierro Latino", explicó el panelista.

Por otro lado, Peralta explicó que el periodista venía atravesando semanas de mucho desgaste físico y mental debido a sus compromisos laborales.

"Volvió muy mal del Uruguay, donde fueron los Martín Fierro la semana pasada. Él está muy cansado, tiene un pico de stress muy grande. Tiene, por lo que tengo entendido, distintos frentes abiertos. Y ahora, después de Miami, se suma el Martín Fierro de Salud y de Danza en una semana", expresó.

Pese a la preocupación que despertó la noticia, el panelista buscó llevar tranquilidad al asegurar que su colega se encontraba bien. Sin embargo, deberá permanecer internado para someterse a una serie de estudios médicos.

Por su parte, Pepe Ochoa habló con Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, y reveló que Ventura se sentía mal desde la mañana, cuando fue a grabar el programa.