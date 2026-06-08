8 de junio de 2026 Inicio
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El comunicado de la familia del Indio Solari tras el velorio: "Todos los que tuvieron la posibilidad de despedirlo, lo hicieron"

Tras 18 horas de un público incesante que pasó por el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, se dio por finalizado el último adiós al ídolo popular. "Nos sugirió que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese", escribieron.

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El comunicado de la familia del Indio Solari tras el velorio: Todos los que tuvieron la posibilidad de despedirlo

El comunicado de la familia del Indio Solari tras el velorio: "Todos los que tuvieron la posibilidad de despedirlo, lo hicieron"

La familia del Indio Solari publicó durante la mañana del lunes un emotivo comunicado para anunciar el final de la despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que se desarrolló en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

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El velatorio había comenzado el domingo cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta las 4 de la madrugada del lunes. Durante esas más de 18 horas, una multitud incesante de seguidores se acercó para darle el último adiós al artista. Según estimaciones de la organización, cerca de un millón de personas participaron de la ceremonia, lo que la convirtió en uno de los funerales más convocantes de la historia argentina.

La magnitud de la convocatoria quedó reflejada en las largas filas que se formaron en los alrededores del predio. En los momentos de mayor concurrencia, la cola llegó a extenderse por unas 50 cuadras, equivalentes a cerca de ocho kilómetros.

A través de las redes sociales oficiales del músico, la familia informó el cierre de la despedida con un mensaje cargado de agradecimiento y emoción.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresaron.

En el texto también agradecieron tanto a los fanáticos que asistieron al velatorio como a quienes acompañaron desde otros lugares y a los cientos de personas que trabajaron para hacer posible la organización del evento.

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, señalaron.

La familia recordó además una frase recurrente del propio Solari sobre las despedidas y el dolor que dejan las ausencias. “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, afirmaron.

El comunicado concluyó con una referencia a la música como legado permanente del artista. Según relataron, antes de morir dejó encendidos los equipos con los que trabajaba habitualmente, como una señal de continuidad.

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, cerró el mensaje.

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