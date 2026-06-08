8 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de junio

El oficial opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras una semana marcada por una racha alcista en la que trepó $30.

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El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar oficial viene de una semana al alza.

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El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras una semana en la que aumentó $30, mismo movimiento que el mayorista y los financieros, mientras que el blue se mantiene por encima de los $1.430.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.
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Los últimos datos del BCRA muestran que, a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal, lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado el martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.440,5 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.515,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.459,83.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.456,5 para la compra y $1.457 para la venta.

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