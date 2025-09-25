El último adiós a Brenda y Morena, dos de las jóvenes de La Matanza asesinadas en Florencio Varela: dónde y cuándo será

De acuerdo con un flyer compartido en redes sociales, las mujeres serán veladas juntas. "Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse a nosotros a darles el último adiós", señala la invitación.

En medio de la conmoción por el bestial triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo , y Morena Verdi, este jueves por la tarde se llevará el último adiós de estas últimas dos.

La macabra amenaza de los asesinos de las chicas de La Matanza: "Hasta que cante la nena"

Hace algunas horas comenzó a circular en redes sociales el flyer que invita al velatorio conjunto. "Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse a nosotros a darles el último adiós a Brenda y Morena, y acompañar a la familia en este doloroso momento" , señala la invitación.

De acuerdo con el flyer, la despedida será este jueves entre las 14 y las 18, con dirección en Monseñor Bufano 1754 - Ex Camino de Cintura.

Los familiares de Brenda del Castillo , y Morena Verdi, víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, junto a Lara Morena Gutiérrez , pidieron colaboración para afrontar los gastos del velatorio de las jóvenes se 20 años.

En medio de una concentración para pedir justicia por las jóvenes desaparecidas en La Matanza, uno de los familiares, Federico, pidió una colaboración para el entierro de su prima. "Pedimos ayuda al alias damian.6276, a nombre de Damián Verdi", detalló el joven ante la prensa.

Las familias de las jóvenes se manifestaron en la Rotonda de La Tablada, en donde cortaron el acceso al barrio donde vivían Brenda y Morena. "Es desesperante no saber qué pasa. Vamos a seguir pidiendo justicia por ellas. Queremos que la gente nos apoye y que esto no vuelva a pasar", advirtieron en un móvil de Argenzuela, en C5N, .

Entre otros testimonios, habló Candela, prima mayor de Brenda, mamá de dos hijas, de 4 y 15 años, quien remarcó la vulnerabilidad de las mujeres, independientemente del lugar donde vivan: "Con mis hijas charlamos muchísimo, hay que hablar mucho con ellas.. Somos el género más vulnerable, esto no puede seguir pasando. Esto pasa en todos los lados, y nadie lo ve".

Además, remarcó que "hay que tratar de tener a los chicos cerca, el narcotráfico y la trata de mujeres mueve muchos millones... Yo viví en los Monoblocks, hay que saber llevarlo, no es un barrio malo. Hay de todo. No estamos exentos de nada", reflexionó en relación al conjunto de edificios de vivienda colectiva del FONAVI, ubicados en Ciudad Evita, cerca de La Tablada.

Noticia en desarrollo.-