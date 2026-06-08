La abuela de Agostina Vega publicó una conmovedora carta para su nieta, a dos semanas de su femicidio

A través de un escrito de puño y letra la mujer volcó los recuerdos más preciados de la adolescente.

La abuela recordó a su nieta en una emocionante carta.

El femicidio de Agostina Vega provocó un dolor imborrable en su entorno íntimo. Transcurridos algo más de 15 días desde el crimen, su abuela redactó una carta para homenajearla y, simultáneamente, jurar que mantendrán la lucha de manera incansable hasta lograr que se haga justicia. “Mi negra bella” , inicia el texto redactado de puño y letra por Elizabeth.

Femicidio de Agostina Vega: la abogada del padre pidió más detenciones

En su testimonio, compartido por La Voz, emergen las vivencias más cotidianas y, a la vez, trascendentales: los diálogos previos a dormir, los fines de semana compartidos, las risas de una adolescente llena de sueños y la ilusión de celebrar juntos sus esperados 15 años. “ Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente ”, redactó. Cada registro se transformó en un refugio de la memoria y también en un recordatorio de lo que perdieron.

Por este motivo, el escrito va más allá de un adiós y se transforma en una bandera de lucha. “Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia. Te amamos y te amaremos siempre”, expresó la abuela, sumándose al pedido de todo una comunidad conmovida que se movilizó para exigir respuestas urgentes ante tanta impunidad.

En paralelo, el círculo íntimo atraviesa momentos muy complejos. Melisa Heredia, la madre de Agostina, sigue hospitalizada en estado delicado, sumamente golpeada por la tragedia. Por otro lado, el abuelo de la víctima, Miguel Heredia, también tuvo una descompensación al enterarse de lo sucedido. Afortunadamente, evolucionó bien y los médicos le dieron el alta en las últimas horas.

La carta completa de la abuela de Agostina Vega

Mi negra Bella,

Cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.

Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente.

Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar.

Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso.

Dios, quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los días de tu vida con nosotros.

Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia.

Te amamos y te amaremos siempre.