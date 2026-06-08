Gravísima denuncia golpea a Mariano Martínez y a su entorno: "Me agarró del cuello"

Una nueva polémica sacude a Mariano Martínez en medio de una semana marcada por su reaparición en los medios. Esta vez, el foco no está puesto en una discusión al aire, sino en un grave relato que reflotó el periodista Santiago Sposato, quien recordó un episodio ocurrido años atrás y que, según aseguró, involucró violencia física por parte del entorno del actor.

La denuncia mediática tomó fuerza durante una emisión del programa en el que participa el citado periodista, donde Sposato afirmó que nunca logró construir una buena relación entre Martínez y la prensa de espectáculos de aquella época . En ese contexto, recordó una cobertura realizada cuando el actor atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera televisiva , situación que derivó en un conflicto que, según su versión, terminó con agresiones físicas .

" Me agarró el representante del cuello ", relató el periodista en Infama (América TV) al reconstruir aquel episodio. Además, aseguró que un integrante de seguridad habría sujetado al camarógrafo que lo acompañaba durante la cobertura . De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió mientras intentaban realizar una entrevista y generó una situación de extrema tensión que nunca llegó a emitirse públicamente en aquel momento.

Mientras el actor sostuvo que todo se trató de una broma, el conductor aseguró haberse sentido "patoteado" durante la entrevista . La suma de ambos episodios volvió a colocar al actor en el centro de la escena mediática.

Detuvieron a un reconocido actor internacional

El mundo del espectáculo está revolucionado de tal modo que también hay polémicas a nivel internacional. El reconocido actor y cantante francés Patrick Bruel fue detenido este lunes en París y quedó bajo custodia policial en el marco de una investigación por presuntas agresiones sexuales, tentativas de violación, violación y acoso. La causa es impulsada por la Fiscalía de Nanterre, que concentra las denuncias presentadas contra el artista.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la investigación incluye acusaciones realizadas por varias mujeres en Francia y Bélgica. Algunas de las denuncias se refieren a hechos que habrían ocurrido entre 1997 y 2001, aunque el expediente se amplió en los últimos meses con nuevas presentaciones judiciales.

Los investigadores señalaron que actualmente existen denuncias vinculadas a 13 presuntas víctimas, mientras que medios franceses afirman que más de 30 mujeres aportaron testimonios sobre conductas similares atribuidas al artista en distintos períodos comprendidos entre 1991 y 2019.

Patrick Bruel 1 Patrick Bruel, detenido por graves acusaciones.

El avance de la causa ya tuvo consecuencias directas en la carrera de Bruel. En los últimos días fueron suspendidas funciones teatrales, parte de su gira europea y varias presentaciones en festivales internacionales. Además, el artista decidió alejarse temporalmente de actividades benéficas mientras continúa el proceso judicial.