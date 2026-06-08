Un voraz incendio destruyó instalaciones claves de la planta de SanCor en Sunchales El siniestro consumió oficinas, laboratorios y talleres en la fábrica de Santa Fe. Varias dotaciones de bomberos lograron controlar las llamas. No hubo víctimas ni heridos. Por Agregar C5N en









La planta de SanCor ubicada en Sunchales, en Santa Fe.

Un voraz incendio consumió este domingo por la noche las oficinas técnicas, los laboratorios y los talleres de la planta de SanCor en la localidad santafesina de Sunchales, donde las dotaciones de bomberos lograron sofocar el fuego de origen aún desconocido.

El proceso de combustión afectó de lleno un galpón de grandes dimensiones, un sector que resulta clave para el soporte diario y operativo de la reconocida compañía láctea.

Ante la magnitud de la columna de humo tóxico, los bomberos voluntarios locales solicitaron apoyo hídrico y de personal a la dotación de la vecina localidad de Humberto Primo para evitar mayores pérdidas estructurales.

Los equipos de rescate montaron un perímetro de seguridad y atacaron el foco principal de manera directa. Los organismos oficiales confirmaron que el incidente no dejó víctimas ni operarios lesionados por la escasa presencia de personal en ese horario.

Los peritos investigan las causas del siniestro Con las llamas extinguidas, el personal de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional de Rafaela arribó al complejo. Estos efectivos se dedicaron de forma exclusiva a las tareas de enfriamiento, remoción de escombros y ventilación de los gases atrapados.