5 de junio de 2026 Inicio
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La abuela de Agostina Vega habló sobre el segundo detenido: "Él acompañó a mi hija a hacer la denuncia"

La mujer confirmó que Melisa Heredia se acercó a la comisaría junto a Osvaldo Fassetta, quien está imputado por encubrimiento y había conversado con los medios antes de ser detenido.

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Melisa Heredia fue acompañada por Osvaldo Fassetta a realizar la denuncia por la desaparición de Agostina. 

Melisa Heredia fue acompañada por Osvaldo Fassetta a realizar la denuncia por la desaparición de Agostina. 

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Eduardo Javier Medina Allende, letrado de Osvaldo Fassetta, habló a los medios luego de la detención de su defendido.
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El abogado del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega negó el encubrimiento

En una entrevista, la mujer se refirió a la detención de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que convivía en la misma propiedad que el principal acusado, Claudio Barrelier. "Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia", apuntó Elizabeth.

En conversación con LN+, la mujer manifestó que su hija y Fassetta se conocían por intermedio de Barrelier. "Él también le habría abierto a la Policía para hacer una inspección", agregó sobre uno de los procedimientos dispuestos por la Justicia en el domicilio de la calle Juan del Campillo 878, donde residen los imputados.

En cuanto a la dueña del Ford Ka, Soledad, Elizabeth confirmó que no la conoce, pero afirmó que fue cómplice de Claudio Barrelier en las declaraciones a la Justicia y en las respuestas que el imputado dio al padre de Agostina, Daniel Vega, cuando le preguntó por el paradero de su hija. "Ella lo ayudaba en su relato", subrayó la abuela materna.

Femicidio de Agostina Vega: por qué la Justicia detuvo a Osvaldo Fasseta, un ex barra brava de Instituto

La investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba dio un giro con la detención de Osvaldo Fasseta, de 47 años. El fiscal Raúl Garzón ordenó su arresto bajo la imputación de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.

Fasseta, quien convivía con el principal acusado Claudio Barrelier, pasó de testigo a sospechoso tras los allanamientos en la vivienda de barrio Cofico. La Justicia busca determinar qué sabía sobre el crimen y si colaboró activamente para ocultar evidencias y entorpecer la causa.

Osvaldo Fassetta 1
Osvaldo Fassetta es el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega.

Osvaldo Fassetta es el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega.

Horas antes de ser detenido, Fasseta defendió públicamente a Barrelier en televisión y aseguró que no era violento. No obstante, la fiscalía avanzó con la imputación formal al considerar que su detención es una pieza clave para reconstruir lo sucedido antes y después del asesinato.

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