Triple femicidio de Florencio Varela: los 4 detenidos se negaron a declarar

Los sospechosos de participar del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se negaron a responder preguntas ante el fiscal Gastón Dupláa.

Los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela tienen defensores oficiales.

Los sospechosos Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González debían prestar declaración indagatoria ante el fiscal Gastón Dupláa pero hicieron uso de su derecho constitucional. Están imputados por homicidio agravado.

La decisión se conoció este jueves pasadas las 17, desde la UFIN°2 de Laferrere, adonde investigan quienes fueron los responsables de los asesinatos, es decir, los autores intelectuales y materiales del hecho, y sus cómplices.

Por consejo de los defensores oficiales los incriminados guardaron silencio ante la indagatoria. Se espera que se resuelva si quedan en la alcaidía de los Tribunales de La Matanza o en otro lugar que controla el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación busca determinar la responsabilidad, entre la pareja que estaba limpiando la casa, pero no participaba del crimen, aunque hasta ahora todos están acusados de igual forma, o si aportan información y se los acusa de encubrimiento agravado. El homicidio agravado en tres casos supone una pena perpetua de 35 años.

Quiénes son los 4 detenidos:

1- Miguel Ángel Villanueva Silva (27). De nacionalidad peruana, está señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Las tres mujeres fueron asesinadas y descuartizadas para enterrarlas en el patio de la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen. Los investigadores sospechan que podría tener vínculos con organizaciones narco criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

2- Iara Daniela Ibarra (19). De nacionalidad argentina. También es la presunta dueña de la vivienda, y fue capturada junto a Villanueva Silva. Habría tenido participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía investiga si el vínculo que tiene con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

3- Maximiliano Andrés Parra (18). De nacionalidad argentina. Fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen, en el centro de la escena. Las pericias buscan determinar si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

4- Magalí Celeste González Guerrero (28). De nacionalidad argentina. Estaba en la misma vivienda que Parra. Investigan si tiene algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.

