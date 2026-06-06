6 de junio de 2026 Inicio
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Internaron al abuelo de Agostina Vega: Miguel Heredia se descompensó y su estado es "preocupante"

El hombre permanece hospitalizado luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho, mientras trascendió que la familia de la víctima de femicidio sufre amenazas.

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El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.

El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.

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El femicidio de Agostina Vega tuvo un nuevo episodio dramático tras la internación de urgencia del abuelo de la víctima, quien sufrió una descompensación que lo llevó a quedar hospitalizado y, según trascendió, su estado de salud es preocupante.

Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega
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Miguel Herendia, papá de Melisa, la madre de la adolescente por cuyo asesinato fueron detenidos Claudio Barrelier y su amigo Osvaldo Fassetta, sufrió un fuerte dolor en el pecho y quedó hospitalizado en el mismo centro de salud que su hija.

El hombre estuvo al frente de la búsqueda de la adolescente de 14 años y, luego del desenlace final, encabezó junto a su mujer, Elizabeth, el pedido de justicia. Su descompensación fue el resultado de días de emoción y desgaste físico por el crimen de su nieta, y su estado es "preocupante".

Entre las situaciones que atraviesa la familia de la menor asesinada en Córdoba, se conocieron amenazas que estarían recibiendo a medida que avanza la causa que lleva el fiscal Raúl Garzón. A la internación de Heredia se suma el grave estado de salud de la madre de la víctima, quien permanece hospitalizada desde fines de mayo.

Femicidio de Agostina Vega: cómo sigue la investigación

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se centra actualmente en el segundo detenido: el inquilino del femicida Claudio Barrelier, Osvaldo Miguel Fassetta. El hombre de 47 años convivía con el principal acusado del caso en la vivienda de barrio Cofico donde los investigadores creen que ocurrió el crimen.

Elizabeth, la abuela de Agostina, aseguró que Fassetta estuvo junto a su hija, Melisa Heredia, cuando hizo la denuncia por la desaparición de la menor. "Acompañó a mi hija a hacer la denuncia", aseguró. La Justicia investiga si el segundo detenido fue quien le mandó mensajes a la mamá de Agostina diciendo: "Quedate tranquila, a tu hija la tenemos dormidita".

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en una construcción abandonada una semana después de su desaparición. La autopsia confirmó que fue asesinada por asfixia.

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