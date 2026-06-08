Axel Kicillof, tras el velorio del Indio Solari: "Fue una despedida popular y masiva"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó la organización y explicó cómo se llegó a la decisión de hacer la despedida al ídolo en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico.

Concluido el multitudinario velorio de Carlos “Indio” Solari en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó la magnitud de la convocatoria, valoró el trabajo realizado por la Provincia para organizar el homenaje y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no habilitar el Congreso de la Nación como sede de la despedida.

Ferraresi agradeció a las "miles de personas que se acercaron con tanto respeto" a la despedida del Indio Solari

El funeral comenzó el domingo a las 10 de la mañana y finalizó cerca de las 4 de la madrugada de este lunes. Según estimó el gobernador, alrededor de un millón de personas se movilizó para participar de la despedida.

“Era muy importante para nosotros cumplir con la decisión y el deseo de la familia” , expresó Kicillof al referirse al cierre de la despedida en una entrevista en Radio 10. El gobernador sostuvo que la muerte del músico generó un impacto que trascendió a sus seguidores y alcanzó a gran parte de la sociedad argentina.

“La pérdida, para quienes somos fanáticos pero también para un grupo muchísimo más amplio que abarca prácticamente la totalidad del país, f ue la pérdida de un artista muy asociado a nuestra historia e identidad” , señaló.

Para Kicillof, la convocatoria superó el marco de un velorio tradicional y se transformó en un acontecimiento de relevancia histórica. “Por la coherencia que tuvo el Indio en sus actitudes, en lo personal, en lo artístico y performativo, lo que vimos fue un hecho histórico. Actualizó el encuentro entre el pueblo, el país y sus artistas e ídolos” , afirmó.

El gobernador recordó que, apenas conoció la noticia del fallecimiento, puso a disposición los recursos de la Provincia para garantizar una despedida multitudinaria. “Recibí la noticia y quedé impactado en lo personal, pero en la responsabilidad que uno tiene inmediatamente mandé a decir de manera pública y privada que la Provincia de Buenos Aires se ponía a disposición del lugar que dispusiera la familia para hacer la despedida del Indio”, relató.

En ese contexto, remarcó que no le sorprendió la negativa del Gobierno nacional a permitir que el velorio se realizara en el Congreso. “No resultó sorpresiva la actitud del Gobierno de no permitir que se velara al Indio en el Congreso”, sostuvo.

Kicillof explicó que una de las primeras alternativas había sido utilizar el Estadio Único de La Plata, aunque descartó esa posibilidad porque actualmente se encuentra en obras. Finalmente, destacó la intervención del intendente Jorge Ferraresi para ofrecer el Polideportivo Gatica, el Parque Dominico y sectores de la avenida principal de Avellaneda.

“Fue una despedida popular y masiva. Desbordó las previsiones. En todo el país los fanáticos y seguidores lo despidieron de una manera muy afectuosa, vinculada a lo que representó el Indio”, señaló.

El mandatario también resaltó el comportamiento de los asistentes. “La multitud mostró respeto y conciencia. Si no se la provoca y se jode, la multitud se organiza para compartir”, afirmó, al tiempo que agradeció la colaboración de vecinos, comerciantes y trabajadores municipales.

Respecto al operativo desplegado, detalló que participaron efectivos policiales, bomberos, personal de Defensa Civil, trabajadores municipales y miles de empleados provinciales. Además, se instalaron postas sanitarias y puntos de distribución de agua potable a través de ABSA.

“Hubo policías, bomberos, defensa civil, muchísimos trabajadores de la municipalidad, postas sanitarias y postas de agua. Se hizo muy rápidamente. Hubo miles de trabajadores del Estado provincial convocados”, destacó.

Kicillof también vinculó la masiva despedida con el contexto político y social actual. Aseguró que la muerte del músico ocurrió durante “un gobierno que agredió desde el comienzo a diferentes corrientes del arte y artistas” y sostuvo que la convocatoria reflejó demandas que atraviesan a amplios sectores de la sociedad.

“Lo de ayer fue conmovedor desde donde se mire. Era el desgarro, la tristeza, pero también el saber que se estaba protagonizando un hecho político”, afirmó.

Finalmente, reivindicó el posicionamiento público que mantuvo Solari a lo largo de su trayectoria. “El Indio siempre se posicionó del lado de la gente, del pueblo. Una vida luchando y denunciando corporaciones, al poder concentrado, a la crueldad. Eso hace carne con demandas que tienen que ver con la coyuntura”, concluyó.