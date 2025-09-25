Triple femicidio de las jóvenes desaparecidas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

El procedimiento será en la DDI del partido del oeste del conurbano. Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González fueron citados y deberán enfrentar al fiscal Gastón Duplaá, aunque todavía buscan a los actores intelectuales y materiales del hecho.

Mientras continúa la conmoción por el triple femicidio de las jóvenes desaparecidas de La Matanza , este jueves indagarán a los cuatro detenidos en la causa hasta el momento. Será en la DDI del partido del oeste, donde se encuentran alojados momentáneamente.

Miguel Ángel Villanueva, de nacionalidad peruana y Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González, todos argentinos, fueron imputados por homicidio agravado, a la vez que fueron citados para enfrentarse al fiscal Gastón Duplaá.

Durante el procedimiento, que comenzará alrededor de las 8.30, contemplará una serie de preguntas para intentar dar con el paradero del líder narco, que si bien ya está identificado, al día de hoy se encuentra prófugo. En tanto, la indagatoria estará dirigida a dar con los autores intelectuales y materiales del hecho.

De acuerdo con lo que contó Diego Gabriele en La Mañana por C5N , González es la pareja de uno de los integrantes del clan narco y que presenció la sesión de tortura y posterior asesinato de Lara, Morena y Brenda.

Además, el periodista afirmó que todos sabían lo que iba a pasar con las chicas dado que el día anterior ya se habían cavado los pozos en la casa de Florencio Varela donde tenían planeado enterrar los cuerpos luego de la tortura . Esto da la pauta de que se trató de un crimen planificado.

Habló un comerciante que atendió a uno de los detenidos por el triple crimen: "Tenía la mano con sangre"

Un comerciante de Florencio Varela afirmó que atendió al novio de la dueña de la casa en la que fueron halladas asesinadas tres jóvenes de La Matanza llamadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez y advirtió que "dejó una mancha de sangre".

En diálogo con TN, el kiosquero reveló cómo se encontraba el hombre y expuso su asombro por el hecho: "Notamos que tenía la mano con un poco de sangre, parecía un corte. Hablaba con otro chico que le decía 'ponete La Gotita para que se pegue’. Es inesperado porque este barrio es tranquilo y de gente de trabajo. Estamos sorprendidos y helados con la situación".

"Dejó una mancha de sangre que mi señora después limpió para que no se ensucien otras personas. El lunes me lo crucé caminando, frené, me reconoció y me saludó. Lo noté normal", recordó en esta línea.

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

Las autoridades habían encontrado el martes una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar. Hasta el momento ya son cuatro los detenidos en un tramado que involucraría actividades narco y prostitución. en el barrio del Bajo Flores.