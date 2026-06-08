8 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei encabezará un homenaje a un influyente rabino y volverá a respaldar a Israel

El Presidente será el principal orador del reconocimiento a Menajem Mendel Schneerson. Luego, este martes se encontrará con un exmilitar israelí y con las delegaciones argentinas que viajarán a los Juegos Macabeos.

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Javier Milei volverá a respaldar a Israel.

Javier Milei volverá a respaldar a Israel.

Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei encabezará un acto este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad en el marco del "Tributo al Rebe de Lubavitch", con el que comenzará una serie de actividades para volver a manifestar su alineamiento ideológico con Israel y ratificar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

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El jefe de Estado será el principal protagonista del evento en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson, luego de que visitara su tumba en Nueva York después de asumir en la presidencia. También está previsto una exposición de Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza.

En tanto, en el contexto de su respaldo a Israel, luego el mandatario recibirá el martes a las 10 en la Casa Rosada a Ohana, mientras que a las 12 se encontrará con las delegaciones argentinas que viajarán a los próximos Juegos Macabeos, el tradicional evento multideportivo internacional que reúne cada cuatro años a la comunidad judía en territorio israelí.

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Javier Milei en Israel.

Javier Milei en Israel.

Milei encabezará la agenda presidencial después de que ratificara su sintonía con la administración de Benjamin Netanyahu con su tercer viaje a Israel en su presidencia en abril, cuando completó una serie de actividades que incluyeron reuniones con rabinos, una visita a la iglesia del Santo Sepulcro, coincidente con la fecha del primer aniversario de la muerte del papa Francisco y la participación de los actos por el Día de la Independencia, con un encendido de antorchas en el Monte Herzl.

Durante su estadía en Jerusalén, el líder de La Libertad Avanza visitó la Yeshivá Hebron, donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos y mantuvo un encuentro con estudiantes. Previamente había mantenido un encuentro con Netanyahu.

Tras el encuentro privado, ambos compartieron una conferencia de prensa en la que Milei anunció que en noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv y un acuerdo de entendimiento en el que ambas naciones colaborarán en el desarrollo de inteligencia artificial.

Javier Milei advirtió que "el antisemitismo no retrocedió y se reorganizó"

El mandatario Javier Milei encabezó el 1° de junio el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), una organización internacional integrada por más de 40 años que este año preside la Argentina, en el que advirtió que "el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó". Además, alertó que "el espectro del odio sigue tan vivo como nunca".

Durante el evento, Milei destacó el rol de la Argentina en la lucha contra el antisemitismo: "Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro Gobierno. Nuestro país tiene una relación histórica especial con el Holocausto. Recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en nuestra tierra y que enriquecieron nuestra identidad nacional".

En tal sentido, subrayó el papel de la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno. "Si bien acogimos a víctimas y refugiados, al mismo tiempo abrimos la puerta a criminales de guerra nazis y colaboradores que buscaban refugio en nuestro territorio. Por eso, la Cancillería impulsa una iniciativa para resguardar y facilitar el acceso a archivos vinculados al holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cada nombre y expediente abierto constituye una victoria de la verdad sobre el silencio", expresó.

"Nuestra región no está inmunizada frente al odio. Debemos entender el fenómeno del antisemitismo en profundidad. Combatir el antisemitismo no es solo defender a un pueblo, sino defender la moral que está en la base de nuestra civilización, porque es el rechazo a estos valores el que a lo largo de la historia ha alimentado el odio al judío", agregó en esta línea.

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