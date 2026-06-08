Tras 18 horas, finalizó el velorio del Indio Solari

Así lo confirmó a través de un comunicado el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: "La familia decidió finalizar la despedida pública. Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz".

Luego de casi 20 horas, en la que miles de fanáticos pudieron dar su último adiós, la familia de Carlos "El Indio" Solari decidió dar por finalizado su multitudinario velorio en Villa Domínico pasadas las 4:30 del lunes. "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz" , expresaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Ferraresi agradeció a las "miles de personas que se acercaron con tanto respeto" a la despedida del Indio Solari

Los cálculos sobre la cantidad de personas que formaron parte del masivo evento oscilan entre 200 mil y un millón . De cualquier forma, más allá de las cifras, se trató de una jornada de comunidad, en paz y sin incidentes, en una jornada de domingo fría y que, hacia la noche, tuvo una persistente llovizna.

" El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informa que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública de Carlos 'Indio' Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda . Asimismo, agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Por último, este Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio", escribió en sus redes sociales el titular de la cartera, Javier Alonso .

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informa que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública de Carlos "Indio" Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda. Asimismo, agradecemos…

El comunicado de la familia del Indio Solari: "Que su música no pare nunca más"

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito. Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", expresó la familia en un comunicado publicado en redes sociales.

"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida. Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", concluye el texto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Indio Solari Oficial (@indiosolarioficial)

Multitudinario adiós al Indio: cuáles fueron los funerales más grandes de la historia argentina

La ceremonia de la despedida del Indio Solari se inscribe en una página de la historia argentina como uno de los funerales más multitudinarios. Un antecedente similar de convocatoria masiva y popular fue hace noventa años en el funeral de otro ícono de la cultura y el ser nacional - tocayo del Indio-: la muerte de Carlos Gardel en 1935. Cuando los restos del Zorzal Criollo arribaron a Buenos Aires desde Medellín, la despedida popular fue inédita para la época. El velatorio en el Luna Park reunió a multitudes y el cortejo fúnebre avanzó lentamente por la avenida Corrientes rumbo al Cementerio de la Chacarita, acompañado por una multitud de admiradores conmovidos por su trágico deceso.

Otro de las ceremonias de duelo y despedida más largos y multitudinarios de la historia argentina es el de Eva Duarte de Perón, fallecida el 26 de julio de 1952. Sus restos fueron velados durante dieciséis días. Se calcula que más de tres millones de personas participaron en la despedida, entre la procesión y el velatorio realizado en el Ministerio de Trabajo y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El 9 de agosto de 1952 el féretro de "La jefa espiritual de la Nación" -tal como fue anunciada por radio- fue trasladado en un imponente cortejo militar desde el Ministerio de Trabajo hasta el Congreso, donde permaneció casi 30 horas y fue visitado por cientos de miles de personas en filas interminables que reflejaron un dolor colectivo que se extendió por toda la sociedad.

Luego, escoltado por trabajadores de la CGT y mujeres del Partido Peronista Femenino, sus restos fueron llevados a la sede de la CGT para reposar en una cripta. Tras el golpe de 1955, el cuerpo fue robado y trasladado clandestinamente a Italia bajo un nombre falso. En 1971 fue entregado a Perón en Madrid y finalmente repatriado en 1974. Hoy descansa en el Mausoleo de la familia Duarte, en el Cementerio de la Recoleta.

Embed - Evita: Funeral - Canal Encuentro HD

Ya en el siglo XXI, más precisamente el 27 de octubre de 2010, tocó despedir a otro dirigente político que fue parte de la reconstrucción nacional, el expresidente Néstor Kirchner. Su repentina muerte conmocionó tanto a la escena política como a la sociedad.

Su velatorio se llevó a cabo a cajón cerrado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada y se extendió entre el 28 y el 30 de octubre. Durante tres días, cientos de miles de personas hicieron filas de hasta ocho horas para despedirlo, en una multitud histórica que colmó la Plaza de Mayo.

La ceremonia contó con la presencia de su esposa, en ese entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, funcionarios y líderes internacionales como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica y Sebastián Piñera, además de miles de jóvenes y militantes políticos, convirtiéndose en uno de los acontecimientos de luto más masivos y de mayor trascendencia.

Embed - C5N - EL ADIOS A NESTOR KIRCHNER : PERSONALIDADES EN EL FUNERAL

En plena pandemia la Argentina despidió a su ídolo deportivo más grande de todos los tiempos. La muerte de Diego Armando Maradona se vivió como un sentimiento de orfandad colectivo donde una de las voces más resonantes y representativas del sentir popular dejaba para siempre el plano terrenal para pasar a la inmortalidad. El más humano de los dioses se fue el 25 de noviembre de 2020 y shockeó al país.

Su velatorio oficial en la Casa Rosada convocó a una multitud incalculable que colmó las calles de Buenos Aires para despedirlo. Si bien el ingreso debió cortarse de forma abrupta por incidentes, millones de personas poblaron las inmediaciones de Plaza de Mayo y la traza de la autopista Ricchieri para despedir el cortejo fúnebre del ídolo máximo del fútbol argentino.